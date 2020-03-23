Париж, 23 марта. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов и пабов в королевстве из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Liberation.

Как отмечают французские журналисты, Макрон был недоволен бездействием Бориса Джонсона в условиях распространения коронавируса.

«Мы были вынуждены пригрозить для того, чтобы заставить его пошевелиться», — пишет Liberation со ссылкой на источник.

Согласно данным из публикации, Париж намеревался закрыть въезд в страну с территории Великобритании, после чего примеру Франции последовали бы и другие страны Европы, что негативно бы повлияло на экономику Соединенного Королевства.

По информации источника, ультиматум британскому правительству поставили 20 марта, после чего в стране были закрыты места массового пребывания людей — кинотеатры, кафе, пабы и торгово-развлекательные центры.

На данный момент в Великобритании зарегистрировано более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончался 281 пациент.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».