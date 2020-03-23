МО РФ упрекнуло НАТО в неготовности делать шаги для снижения напряженности в Европе

Москва, 23 марта. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин упрекнул НАТО в неготовности делать шаги для снижения напряженности в Европе.

В интервью «Известиям» Фомин заявил, что Россия «настроена на серьезный диалог» и снятие напряженности в отношениях с НАТО.

«Наша боевая авиация летает над Балтикой с включенными транспондерами. Мы проявляем безграничную открытость при проведении военных мероприятий», — сказал он.

Замминистра обороны подчеркнул, что Североатлантический альянс не делает встречных шагов и не пытается учитывать российские интересы. В последние годы активность НАТО у западных границ РФ беспрецедентно возросла под предлогом «сдерживания российской агрессии». Москва неоднократно выказывала обеспокоенность наращиванием военных сил в Европе.

«На этом фоне о каком-либо прогрессе в снижении напряженности говорить сложно», — отметил Фомин.

Генерал добавил, что Москва «настроена на серьезный и прагматичный диалог как с НАТО, так и с отдельными государствами блока». Он указал, что Россия постоянно доводит свою позицию до партнеров, но действия альянса на фоне сокращения военных контактов «приводят только к эскалации напряженности». По словам Фомина, политика НАТО в отношении РФ «представляется абсурдной».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Как пишет «Газета.ру», коронавирус «свернул» учения НАТО Defender 2020, которые должны были стать самыми масштабными на европейском континенте за последние 25 лет. На минувшей неделе стало известно, что они не будут проводиться из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.