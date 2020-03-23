Россия в 2019 году экспортировала вооружений на сумму свыше $15 млрд

Москва, 23 марта. Российская Федерация в прошлом году экспортировала вооружений на сумму более 15,2 млрд долларов в 50 государств, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«По итогам прошлого года Россия сохраняет ведущие позиции на международном рынке вооружений среди государств-основных экспортеров продукции военного назначения», — отметил замглавы Минобороны.

Как отмечает Фомин, в 2019 году Россия заключила соглашения об оборонном сотрудничестве с Буркина-Фасо, Мали, Суданом, Суринамом и Республикой Конго. По его словам, в общей сложности такие договора с Москвой заключили более 100 государств по всему миру.

В начале этого года вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что объем долгосрочных заказов на экспорт российского вооружения составляет 55 млрд долларов.

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич отмечал, что продаваемое Москвой оружие — стабилизатор международных отношений. По его словам, государства покупающие российское вооружение, бонусом приобретают и суверенитет. Он подчеркнул, что доля России в общемировом экспорте составляет 21%. Он выразил уверенность, что РФ по силам превысить эти показатели.

Согласно январскому рейтингу Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), в 2019 году Российская Федерация сохранила вторую строчку по объему экспорта военной продукции. Первую строчку продолжает удерживать США. В топ-5 экспортеров также вошли Франция, Германия и Великобритания.