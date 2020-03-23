Итальянцы критикуют ЕС и благодарят Москву за помощь военных медиков из РФ

Рим, 23 марта. Первая группа российских военных медиков вылетела в Италию. Итальянцы в социальных сетях критикуют Европейский союз и выражают благодарность России за оказанную помощь.

«Это куда лучше, чем 30 тыс. американских солдат без масок, которые приехали на учения НАТО Defender Europe 2020. Что, мы еще не выяснили, от кого нам нужно защищаться? Спасибо Россия, спасибо Путин», — пишет интернет-пользователь по имени Лучана.

Пользователь по имени Питер Луис считает, что в связи с кризисом вокруг коронавируса Италия должна стать более независимым государством. Он подчеркнул, что видит будущее своей страны вне Европейского союза и НАТО. Он подкрепил свое сообщение латинской пословицей: «Amicus certus in re incerta cernitur», что в переводе на русский означает «Друг познается в беде».

«Спасибо друзья! Помощь из России, но не от паразитов ЕС», — комментирует Антонио Руссо.

Многие итальянцы считают позором, что власти их страны поддерживают политику санкций ЕС в отношении России.

«Это наши друзья, а мы отвечаем санкциями, позор!» — пишет пользователь Сиг Гефрико.

По мнению пользователя по имени Алессандро, за европейские санкции в итоге платят итальянские компании.

В комментариях к посту посольства РФ в Италии отметились не только жители Италии, но и других стран. Люди благодарят Москву за оказание помощи в столь трудный час.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.