Захарова ответила на слова Bild о Лаврове непечатной цитатой министра

Москва, 23 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова немецкого журналиста Джулиана Репке о министре иностранных дел Сергее Лаврове непечатной цитатой своего руководителя.

Ранее германский телеканал ARD поздравил Лаврова с 70-летием. В своем Twitter ARD назвал министра «марафонцем» и порекомендовал подписчикам приобрести книгу с фотографиями главы МИД РФ, выпущенную к его юбилею.

Твит телеканала возмутил журналиста немецкого издания Bild Репке, который заявил о «немыслимом скандале». Автор гневной статьи разразился также потоком критики в адрес Twitter-аккаунта российской миссии в НАТО, обвинив его в публикации постоянных «фейков» и «пропаганды». Как пишут «Известия», Репке упомянул и о «гибридной военной кампании Кремля против Запада», а закончил и вовсе теориями мирового заговора.

Захарова ответила на нападки журналиста, напомнив, что у Лаврова есть цитаты, которыми можно кратко и емко описать статью в Bild.

«Пожалуй, процитирую того же Сергея Викторовича. Но не вслух», — сказала она.

Способность Лаврова оперировать острым словом давно известна по всему миру. Порой выражения министра являются «непечатными» и произносятся «не под запись», но одно из них в 2015 году случайно попало в эфир и стало крылатым.

Глава МИД РФ отметил свой 70-й день рождения в минувшую субботу. Тогда же стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя Труда «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».