Хараре, 23 марта. Глава Минздрава Зимбабве Обадия Мойо сообщил о первом случае заражении коронавирусом в стране.

«Это первый случай коронавируса в Зимбабве», — говорит министр.

Как отмечает Мойо, инфицированный мужчина 15 марта вернулся из Великобритании транзитом через ЮАР.

Ранее сообщалось, что случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 35 африканских государствах, что составляет две трети от стран континента. Больше всего пострадала Северная Африка, откуда коронавирус распространился по остальным частям континента. В Марокко зафиксировано 49 инфицированных, в Тунисе — 36. Больше всех зараженных находится в Египте — 196 человек.

Недавно первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Экваториальной Гвинее. Носительницей вируса оказалась 42-летняя женщина, приехавшая в африканскую страну из Мадрида.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».