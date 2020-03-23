Пассажиропоток в московском метро уменьшился на 40%

Москва, 23 марта. Пассажиропоток в московском метрополитене снизился на 40% на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В ведомстве призвали жителей столицы отказаться от необязательных поездок.

«Места в вагонах стало больше, но для максимального препятствия распространению вируса надо, чтобы было еще свободнее», — гласит публикация.

Отмечается также, что в метрополитене проводятся круглосуточные мероприятия по дезинфекции. Сотрудники полностью обеспечены необходимыми средствами защиты.

Ранее стало известно, что количество зараженных COVID-19 на Украине возросло до 73. От нового вида коронавируса на Украине умерли три человека. Об этом писала RT.

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