Гордон предрек Украине большие потрясения

Киев, 23 марта. Украинский журналист Дмитрий Гордон предупредил, что кризис, вызванный коронавирусом и колебаниями цен на нефть, может привести к разрушению Украины.

В эфире телеканала «Наш» Гордон напомнил, что процесс разрушения государственных институтов на Украине продолжается уже несколько лет. По его словам, впереди страну ждут еще более серьезные потрясения, вызванные мировым кризисом.

«В последнее время Украина делает все для того, чтобы не состояться как государство. Разрушаются государственные институты. Это началось не сегодня, и это не останавливается. Нас могут ожидать большие потрясения вплоть до развала страны. 29 лет страну убивают. Убивают веру человека в государство, убивают надежду», — отметил он.

Гордон высказал мнение, что ситуация с коронавирусом может изменить «мировой государственный ландшафт», когда на смену «старым» странам придут новые государства. Выживут только те, добавил он, которые вкладывают колоссальные средства и усилия в спасение своих граждан, и Украина не входит в их число.

«Недавно обедал с мэром одного из крупнейших городов Украины. Я задал ему вопрос: что ты будешь делать, если завтра в состав Украины будут входить только Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Житомирская и Винницкая области. Он мне ответил, что все к этому и идет», — рассказал журналист.

Эксперты указывают, что в условиях кризиса Киеву необходимо выплачивать внешние долги. Уже в мае нужно заплатить пять миллиардов долларов. При этом из-за угрозы распространения коронавируса ряд предприятий остановил свою работу. Негативные последствия, как ожидается, могут ударить по самым незащищенным слоям населения страны.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек Украине «экономическое цунами».