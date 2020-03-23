Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в Сирии

Дамаск, 23 марта. Глава Минздрава Сирии Низар Язиджи сообщил о первом случае заражения коронавирусом в стране.

«В Сирии инфицирован первый пациент с коронавирусом», — сообщает министр здравоохранения Сирии.

Известно, что сирийских инфицированных разместят в медицинском центре «Аль-Ватани» под Дамаском. Туда уже направлены более 200 медиков, подготовленных для борьбы с вирусом.

Как отмечает «Газета.ру», вирус диагностирован у 20-летней девушки.

Напомним, что 21 марта сирийское правительство приняло решение прекратить работу большинства госучреждений из-за риска распространения коронавируса. Также Дамаск принял решение полностью закрыть границу с Ливаном.

Отметим, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.