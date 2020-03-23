Прага, 23 марта. Председатель Центрального штаба по преодолению кризиса в связи с коронавирусом в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула считает, что границы стран Европейского союза могут остаться закрытыми в течение 2 лет.

«Закрытие границ и связанные с этим ограничения поездок по Европе может растянуться на предстоящие 1-2 года», — заявил Прымула.

Он отметил, что для улучшения обстановки в Европе потребуются «многие месяцы». Прымула выразил надежду, что ограничительные меры, введенные чешским правительством, дадут положительный результат. Однако, по его мнению, улучшения ситуации раньше второй половины апреля ждать не стоит.

Замминистра здравоохранения отмечает, что в Чехии необходимо пресечь новые волны заболевания. Как он отмечает, для этого нужно не допустить массового въезда в страну людей из Италии, Испании и других государств с тяжелой эпидемиологической обстановкой.

По оценкам Прымулы, чешский Минздрав способен обеспечивать эффективное функционирование системы здравоохранения, если в стране будет не более 15 тыс. зараженных.

Напомним, что власти Чехии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации и общенациональный карантин. По последним данным, в стране зафиксировано более 1,1 тысячи инфицированных. «Газета.ру» сообщает, что 22 марта в стране скончался первый пациент с коронавирусом. Им стал 95-летний мужчина.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».