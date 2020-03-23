Минздрав указал на бессмысленность использования аппарата ИВЛ в домашних условиях

Москва, 23 марта. Минздрав РФ на фоне сообщений о массовой скупке богатыми россиянами аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) предупредил, что только врач может определить необходимость их использования в домашних условиях.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в России резко увеличился спрос на аппараты ИВЛ из-за массовой скупки богатыми россиянами, планирующими использовать их в период распространения коронавируса. Как указали в пресс-службе Минздрава, такая покупка лишена смысла без дополнительных медицинских технологий, которые применяются в отделениях интенсивной терапии.

«Определить необходимость применения ИВЛ может только врач в условиях стационара. Кроме ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий, которые применяются исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии. В связи с этим покупка ИВЛ для личного использования лишена смысла», — сказано в сообщении.

По данным правительства России, в медицинских организациях по всей стране готовы к применению более 40 тысяч аппаратов ИВЛ, ими полностью укомплектованы организации государственной системы здравоохранения.

Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

На сегодняшний день во всем мире выявлено более 343 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений скончались 14 719 человек, более 97,3 тысячи пациентов выздоровели. В России зафиксировано 367 заражений, выздоровели 18 человек, погибших нет.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что США заняли третье место в мире по числу зараженных коронавирусом.