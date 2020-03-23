Москва, 23 марта. Российский певец Митя Фомин рассказал о том, как его сестра Светлана переживает карантин, введенный на фоне пандемии коронавируса.

Фомин отметил, что Светлана живет в регионе Пьемонт на севере Италии.

«В регионе Пьемонт относительно спокойно, по словам Светы, люди выходят за продуктами и покидают дом по каким-то элементарным нуждам. Хотя был случай, когда мой младший племянник вышел прогуляться по горам, он был один, но его остановила полиция и настоятельно попросила вернуться в дом на карантин», — сказал исполнитель.

По словам Фомина, Светлана и другие члены семьи пребывают в бодром расположении духа. Девушка также является музыкантом. До отъезда в Италию сестра Фомина успела решить личные вопросы. О вспышке коронавируса стало известно в новогоднюю ночь. Китай уведомил ВОЗ о массовом заболевании COVID-19. К настоящему моменту эпицентр заболевания переместился в европейские страны.

«Газета.ru» сообщает, что за минувшие сутки в Италии от коронавируса скончались 797 человек. В Соединенных Штатах число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч. Количество летальных исходов в мире превысило 14 тысяч.

Многие эксперты убеждены, что коронавирус был создан Соединенными Штатами. В частности, указывается на причастность к появлению COVID-19 специалистов Пентагона.

Накануне ситуацию с коронавирусом обсудили президент России Владимир Путин и глава правительства Италии Джузеппе Конте. Российский лидер заверил итальянского премьера в готовности Москвы оказать Риму всю необходимую помощь. Об этом писала RT.