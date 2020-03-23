Инфекционист Цыганова рассказала, кому вреден чеснок

Москва, 23 марта. Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях употребление чеснока может навредить здоровью.

Инфекционист отмечает, что не стоит чрезмерно употреблять чеснок, так как его эффективность в борьбе с острыми респираторными вирусными инфекциями научно не доказана.

По словам Цыгановой, чеснок может навредить при желчнокаменной болезни, проблемах с почками и желудочно-кишечным трактом.

«Банальные гастриты и язвенная болезнь либо желудка, либо двенадцатиперстной кишки — это противопоказание для употребления чеснока», — заявила специалист.

Бесполезность чеснока и других народных средств перед коронавирусом отмечал и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов.

Ранее в России резко возросла стоимость чеснока: в январе 2020 года она составила 137% стоимости за январь прошлого года, сообщает «Газета.ру». Это объясняется вспышкой коронавируса — многие россияне уверены в противовирусных свойствах растения.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.