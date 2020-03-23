Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира

Москва, 23 марта. Россия с 23 марта ограничила авиасообщение со всеми странами мира на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в официальном сообщении Росавиации.

Самолеты будут следовать лишь из Москвы в столичные и крупные города некоторых иностранных государств. Исключение составят чартерные рейсы. Опубликованный Росавиацией список рейсов-исключений насчитывает в 146 стран (в одну страну - только один рейс).

1 февраля Россия частично приостановила рейсы в Китай. В дальнейшем было ограничено авиасообщение с Ираном и Южной Кореей. Позже аналогичные меры были предприняты в отношении европейских городов, прежде всего, итальянских.

О вспышке коронавируса стало известно 31 декабря 2019 года. Китай уведомил ВОЗ о массовом заболевании COVID-19 в Китае. К настоящему моменту ситуация в КНР стабилизировалась. Эпицентр эпидемии переместился в Италию.

Накануне «Газета.ru» сообщала о 797 летальных исходах за сутки в Италии.

Эксперты полагают, что к созданию COVID-19 могут быть причастны американские специалисты.