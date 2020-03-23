Мисмари сообщил об обстреле позиций ЛНА боевиками на юге Триполи

Тобрук, 23 марта. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари сообщил у себя в Facebook, что террористические группировки нарушают режим прекращения огня.

Согласно информации Мисмари, террористы действуют в районе аль-Хира на юге Триполи. Боевики обстреливают позиции ЛНА из артиллерийских орудий.

Ранее Ахмад Мисмари сообщал, что ЛНА продолжает соблюдать перемирие и поддерживает призыв ООН придерживаться режима прекращения огня. Генерал-майор отметил, что боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) неоднократно пытались спровоцировать ЛНА на ответные действия, но несмотря на обстрелы, армия фельдмаршала Халифы Хафтара придерживается своих обещаний по деэскалации конфликта.