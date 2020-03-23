Генерал армии Египта умер от коронавируса

Каир, 23 марта. Генерал армии Египта Халед Шальтут скончался от коронавируса. Об этом сообщает Al-Ahram.

Шальтут участвовал в работах по профилактике COVID-19.

«Вооруженные силы Египта выражают соболезнования в связи со смертью генерала Халеда Шальтута, скончавшегося от коронавируса», — передает Al-Ahram.

К настоящему моменту в Египте выявлено 327 случаев заболевания новым видом коронавируса. 56 человек вылечились. В 14 случаях болезнь привела к смерти пациентов.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в последний день 2019 года в китайской Ухани. Опасная болезнь быстро распространилась по всему миру. В Италии за минувшие сутки COVID-19 унес жизни 797 человек. Об этом писала «Газета.ru».

Россия готова оказать Италии необходимую помощь в преодолении эпидемии.

В научной среде все большую поддержку приобретает версия о причастности США к появлению коронавируса.