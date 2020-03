ЛНА призвала Красный крест забрать тела погибших в Ливии турецких военных и наемников

Тобрук, 23 марта. Официальный аккаунт Ливийской национальной армии (ЛНА) разместил в Twitter обращение по поводу гибели четырех турецких военных и одного сирийского наемника.

В обращении отмечается, что из-за отказа хоронить турецких солдат и наемников в Ливии, ЛНА призывает Красный полумесяц и Красный крест забрать их тела.

#LNA:

We have in our custody 4 bodies of Turkish soldiers & 1 Syrian mercenaries. After their reinforcements ran away

they were killed by our forces in #Tripoli

according to our Islamic traditions and refusal to bury them in libya we call on the red crescent or cross to take them pic.twitter.com/aCD3J7QFrM