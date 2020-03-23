Москва, 23 марта. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о строительстве Главного храма Вооруженных сил РФ.

Как отмечает глава Минобороны, до этого в России не было возведено ни одного культового сооружения, посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

«История нашей страны всегда знаменовалась какими-то очень важными вехами. И каждая из этих вех определялась особым сооружением. Скажем, Триумфальной аркой в честь победного возвращения наших войск после Отечественной войны 1812 года», — говорит Шойгу, также приводя в пример храмы в Санкт-Петербурге, возведенные в честь военных успехов.

По мнению министра обороны, 75-летие Победы — подходящая дата для воздвижения особого монументального памятника. Шойгу говорит, что ему бы хотелось, чтобы новый храм стал местом, где можно не только исповедаться, но и вдохновиться на ратные дела.

Место возведение храма было выбрано не случайно — здесь проходил рубеж, по которому советские войска держали оборону. Глава Минобороны напоминает, что в Алабино находился штаб обороны Москвы, возглавляемый маршалом Жуковым. Шойгу подчеркивает, что с этого места начались первые успехи СССР в войне с нацизмом.

Сергей Шойгу говорит, что для изготовления ступеней храма были взяты траки от нацистских танков, они присутствуют в ступенях в виде сплава.

«Поднимаясь по ступеням этого храма, мы пойдем по оружию поверженного врага», — заявил министр обороны РФ.

Ранее Сергей Шойгу сообщал, что весенняя призывная кампания не будет переноситься из-за вспышки коронавируса. Как передает «Газета.ру», призыв пройдет в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» с 1 апреля по 15 июля.