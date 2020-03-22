В Кремле не рассматривают возможность перехода Путина на удаленную работу

Москва, 22 марта. Переход президента России Владимира Путина на удаленную работу в настоящее время не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин чувствует себя отлично. Симптомов COVID-19 у него нет, передает «Интерфакс».

В воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель перешла на удаленную работу после контакта с заболевшим врачом.

О вспышке коронавируса стало известно в новогоднюю ночь. Китай уведомил ВОЗ о случаях заболевания в Ухани. Несколько дней спустя первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы за пределами Поднебесной. К настоящему моменту ситуация в Китае стабилизировалась. Куда более сложное положение наблюдается в европейских странах. В Италии от коронавируса ежедневно умирает несколько сотен человек. В России летальных исходов не зафиксировано.

Эксперты высказывают предположение, что коронавирус был разработан американскими специалистами. В частности, такого мнения придерживается бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин.

Ранее сообщалось, что китайские ученые выявили слабую сторону корнавируса. Об этом писала газета «Известия».