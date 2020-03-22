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Коронавирус

Доктор Фокин дал россиянам три совета для победы над коронавирусом

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Доктор Фокин дал россиянам три совета для победы над коронавирусом

Москва, 22 марта. Каждый россиянин может внести лепту в борьбу с коронавирусом. Такое мнение высказал заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, хирург Юрий Фокин.

По его словам, Россия успешно сдерживает распространение COVID-19 благодаря достижениям отечественной вирусологии. Фокин отметил, что для успешной борьбы с опасной инфекцией следует придерживаться нескольких простых правил.

В первую очередь, необходимо быть законопослушным и соблюдать все требования власти. Важно соблюдать режим питания и питьевой режим, следовать рекомендациям местных властей.

«Дополнительная рекомендация — одеваться по сезону», — сказал Фокин.

Специалист дал высокую оценку действиям российских властей в борьбе с коронавирусом.

«Система предупредительных мероприятий настроена таким образом, что у нас минимальное количество заболевших на такой большой территории. И это большой плюс нашего руководства, которое своевременно приняло меры», — заключил врач.

Вспышка коронавируса началась в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Вскоре болезнь распространилась по всему миру. К настоящему моменту число летальных исходов при коронавирусе составляет перевалило за 14 тысяч. В Италии COVID-19 ежедневно уносит сотни жизней. В России подтверждено 367 случаев заболевания. Летальных исходов нет.

Эксперты высказывают мнение, что новый вид коронавируса имеет американское происхождение. В частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин полагает, что вирус был разработан специалистами Пентагона несколько лет назад.

Также газета «Известия» сообщала, что китайские ученые нашли слабое место коронавируса.

Доктор Фокин дал россиянам три совета для победы над коронавирусом

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