Доктор Фокин дал россиянам три совета для победы над коронавирусом

Москва, 22 марта. Каждый россиянин может внести лепту в борьбу с коронавирусом. Такое мнение высказал заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, хирург Юрий Фокин.

По его словам, Россия успешно сдерживает распространение COVID-19 благодаря достижениям отечественной вирусологии. Фокин отметил, что для успешной борьбы с опасной инфекцией следует придерживаться нескольких простых правил.

В первую очередь, необходимо быть законопослушным и соблюдать все требования власти. Важно соблюдать режим питания и питьевой режим, следовать рекомендациям местных властей.

«Дополнительная рекомендация — одеваться по сезону», — сказал Фокин.

Специалист дал высокую оценку действиям российских властей в борьбе с коронавирусом.

«Система предупредительных мероприятий настроена таким образом, что у нас минимальное количество заболевших на такой большой территории. И это большой плюс нашего руководства, которое своевременно приняло меры», — заключил врач.

Вспышка коронавируса началась в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Вскоре болезнь распространилась по всему миру. К настоящему моменту число летальных исходов при коронавирусе составляет перевалило за 14 тысяч. В Италии COVID-19 ежедневно уносит сотни жизней. В России подтверждено 367 случаев заболевания. Летальных исходов нет.

Эксперты высказывают мнение, что новый вид коронавируса имеет американское происхождение. В частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин полагает, что вирус был разработан специалистами Пентагона несколько лет назад.

Также газета «Известия» сообщала, что китайские ученые нашли слабое место коронавируса.