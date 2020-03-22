Врач назвал самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт

Москва, 22 марта. Наиболее безопасным видом транспорта в условиях пандемии коронавируса является такси. Такое мнение высказал руководитель Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Специалист порекомендовал избегать скоплений людей, по возможности отказаться от использования общественного транспорта. Викулов отметил, что безопаснее всего пользоваться личным автомобилем или такси.

В то же время, не следует панически бояться передвижения на общественном транспорте. Наземный транспорт регулярно обрабатывается специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором.

О вспышке коронавируса в китайской Ухани стало известно в последний день 2019 года. COVID-19 быстро вышел за пределы Поднебесной и распространился по всей планете. К настоящему моменту болезнь унесла жизни более 14 тысяч человек.

Наиболее тревожная ситуация сложилась в Италии, где коронавирус ежедневно забирает жизни сотен людей. В этой ситуации Москва приняла решение оказать Италии необходимую помощь.

Накануне ситуацию с коронавирусом обсудили президент РФ Владимир Путин и глава правительства Италии Джузеппе Конте. Российский лидер заверил итальянского премьера в поддержке РФ.

«В частности, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе КАМАЗ для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны», — цитирует президента России RT.

Следует отметить, что в экспертной среде высказывается мнение о причастности Соединенных Штатов к появлению нового вида коронавируса. В частности, политолог Сергей Марков считает доказанным американское происхождение COVID-19.