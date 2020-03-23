Сирия, 22 марта. Отряды «Джейш Магавир ат-Тауры» отправлены в лагерь «Эр-Рукбан» для предотвращения эпидемии коронавируса в Хомсе. В Ракке взорвался автомобиль курдских боевиков. В Идлибе сирийская армия провела разведку с помощью дронов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: с помощью беспилотника провели разведку на юге Идлиба над позициями террористов.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в минировании автомобиля курдских боевиков в Ракке.

«Джейш Магавир ат-Таура»: направлена в лагерь «Эр-Рукбан» в Хомсе для предотвращения эпидемии коронавируса среди беженцев.

«Демократические силы Сирии» (SDF): спровоцировали в Хасаке нехватку хлеба введением новых налогов.

Провинция Хомс

Как передает агентство Baladi Network, подконтрольные международной коалиции боевики «Джейш Магавир ат-Таура» были направлены в лагерь беженцев «Эр-Рукбан», где должны будут провести среди жителей кампанию по профилактике распространения коронавируса. Ранее поступали сведения о вспышке неизвестной респираторной инфекции в «Эр-Рукбане» и лагере «Аль-Хол» на востоке Хасаки, где содержатся 70 тысяч беженцев. Медики предполагают, что коронавирус уже распространяется в лагерях временного размещения из-за антисанитарии, недоступности медикаментов и нехватки чистой питьевой воды.

Провинция Идлиб

Местные источники в провинции сообщили корреспондентам портала Step News, что в воздушном пространстве над склонами гор Джебель аз-Завия были замечены беспилотники ВВС Сирии в сопровождении нескольких истребителей, в то же самое время как в окрестности города Кафр-Набель продолжают прибывать подкрепления для Сирийской арабской армии (САА). Из Дамаска в провинцию прибыли подразделения проиранского ополчения «Хашд Шааби», с востока Алеппо прибывают конвои бронетехники, которая была ранее развернута у Манбиджа.

Провинция Ракка

В окрестностях деревни Тель аль-Саман ночью прогремел взрыв. Как передает корреспондент портала Masar Press Net, самодельная бомба была установлена в автомобиль боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Сообщений о раненных и погибших при подрыве автомобиля пока что не поступало. За последние 48 часов это уже четвертое нападение на курдских боевиков, совершенное с помощью СВУ, что уже заставило «демократические силы» повысить меры безопасности и провести серию обысков на подконтрольных им территориях. Силы безопасности SDF обвиняют в произошедшем «спящие ячейки» «Исламского государства».

Провинция Хасака

В городе Хасака новая система налогообложения владельцев пекарен и поставщиков продуктов, введенная самоназванным гражданским советом SDF, привела к нехватке хлеба. Как сообщает портал Euphrates Post, месяцем ранее курдские боевики закрыли ряд пекарен, владельцы которых не смогли получить лицензию у совета, а также повысили пошлины на ввоз муки, что повлекло и рост стоимости хлеба, а часть предпринимателей разорилась. Некоторые из закрывшихся заведений ранее на безвозмездных началах раздавали хлеб малоимущим семьям, но теперь им самим предстоит решить вопрос пропитания. Это далеко не первая ситуация, когда необдуманные действия курдского самоуправления приводили к печальным последствиям. Боевики облагают новыми налоговыми сборами жителей, принудительно вербуют юношей и девушек и похищают людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.