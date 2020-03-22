Коллега Вишневского из Союза журналистов СПб оказалась владелицей заграничной недвижимости

Санкт-Петербург, 22 марта. Сотрудница секретариата политически ангажированного Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти Марина Шишкина оказалась владелицей дорогой иностранной недвижимости. Однако вопрос о том, как экс-депутат петербургского ЗакСа смогла заработать на гектар земли в Финляндии, остается открытым.

Отметим, что заявленная цель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области заключается в защите интересов представителей прессы. Тем не менее, фактическая деятельность организации расходится с этой благородной целью.

Союз неоднократно был замешан в скандалах, в том числе и политических. Ранее СМИ подозревали организацию в политической ангажированности из-за слишком лояльного отношения к отдельным петербургским депутатам. Речь идет о Борисе Вишневском, который будучи завкафедры политологии домогался к студентам РГПУ им. Герцена. Союз обеспечил депутату информационную поддержку, что снизило градус негативного отношения к политику. Не последнюю роль в этой ситуации сыграли приятельские отношения Вишневского с Шишкиной, которая ранее также была депутатом Законодательного собрания Петербурга.

Скандал в СПбГУ

Шишкина не рядовой политик с неоднозначной репутацией. В 2010 году ее уволили с поста директора факультета журналистика СПбГУ за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. К тому моменту, на ее счету уже был ряд дисциплинарных взысканий за нарушение правил ведения финансовой документации и положений о материальной поддержке учащихся. Тогда Марине Шишкиной оказал поддержку Союз журналистов Санкт-Петербурга, потребовавшего разобраться в ситуации «мирным способом». К ее увольнению призывала большая часть деканов СПбГУ. Одна из основных причин — клевета со стороны экс-директора журфака о деятельности руководства университета.

Спустя 10 лет о скандале подзабыли, тем не менее фигура Шишкиной до сих пор вызывает ряд вопросов, особенно перед грядущими выборами в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в следующем году. Telegram-канал «Алло, редакция?» разместил запись, в которой говорится о сомнительных фактах из биографии экс-депутата. В частности, там есть информация о земельном участке размером в 1 гектар на территории Финляндии. Согласно декларации о доходах за 2015 год, в ее распоряжении есть еще два дома на территории этой страны.

Недвижимость в Финляндии

Согласно ресурсу Homeoverseas, ориентировочная цена земельного участка такого размера составляет 130 тыс. евро, без учета постройки дорогостоящей недвижимости и уплаты налоговых сборов. Задекларированный доход Шишкиной во время работы в петербургском ЗакСе составлял 180 тыс. рублей в месяц. Остается открытым вопрос, как бывший депутат сумела заработать миллионы на иностранную недвижимость при таком заработке?

Авторы Telegram-канала «Алло, редакция?» считают, что перед выборами Шишкина может переписать зарубежную недвижимость на кого-нибудь из родственников, чтобы избежать лишних вопросов. В случае если такие вопросы возникнут, то благоприятный информационный фон ей обеспечат коллеги из Союза журналистов Санкт-Петербурга, которым не в первый раз доведется «подчищать» репутацию скандальных политиков.