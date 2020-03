Браудер распространяет фейки «Альянса врачей» о коронавирусе в России

Москва, 22 марта. Зарубежная пресса и финансисты стали помогать руководителю профсоюза «Альянса врачей» Анастасии Васильевой распространять фейковые данные о распространении коронавируса в России.

Личный доктор Навального Анастасия Васильева регулярно размещает в социальных сетях дезинформацию о распространении коронавируса в РФ. Например, 10 марта она сообщила, что в ГКБ им. Мухина в Москве несколько отделений были освобождены от профильных пациентов, а взамен были установлены 250 коек для больных пневмонией и ОРВИ. Васильева утверждала, что медики не были обеспечены защитными масками и костюмами. ФАН обращался в Департамент здравоохранения Москвы, где информация Васильевой была опровергнута.

Несмотря на многочисленные разоблачения и опровержения, личный врач Навального продолжает пытаться дискредитировать отечественную медицину и принятые правительством превентивные меры для борьбы с распространением опасного вируса.

Пример Ходорковского

К распространению фейка подключился иностранный финансист, основатель Hermitage Capital Management Уильям Браудер. Напомним, что ранее ему был запрещен въезд на территорию России. Браудер рассказал в Twitter об «Альянсе врачей», который якобы пытается донести до россиян правду, пока правительство скрывает данные.

Russia doctors say government is covering up Corona virus deaths classifying them as simple pneumonia in order to keep the numbers down. Of course the Russian government is https://t.co/bsZzGQYl27