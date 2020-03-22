Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Браудер распространяет фейки «Альянса врачей» о коронавирусе в России

168
0 Оставить комментарий

Браудер распространяет фейки «Альянса врачей» о коронавирусе в России

Москва, 22 марта. Зарубежная пресса и финансисты стали помогать руководителю профсоюза «Альянса врачей» Анастасии Васильевой распространять фейковые данные о распространении коронавируса в России.

Личный доктор Навального Анастасия Васильева регулярно размещает в социальных сетях дезинформацию о распространении коронавируса в РФ. Например, 10 марта она сообщила, что в ГКБ им. Мухина в Москве несколько отделений были освобождены от профильных пациентов, а взамен были установлены 250 коек для больных пневмонией и ОРВИ. Васильева утверждала, что медики не были обеспечены защитными масками и костюмами. ФАН обращался в Департамент здравоохранения Москвы, где информация Васильевой была опровергнута.

Несмотря на многочисленные разоблачения и опровержения, личный врач Навального продолжает пытаться дискредитировать отечественную медицину и принятые правительством превентивные меры для борьбы с распространением опасного вируса.

Браудер распространяет фейки «Альянса врачей» о коронавирусе в России

Пример Ходорковского

К распространению фейка подключился иностранный финансист, основатель Hermitage Capital Management Уильям Браудер. Напомним, что ранее ему был запрещен въезд на территорию России. Браудер рассказал в Twitter об «Альянсе врачей», который якобы пытается донести до россиян правду, пока правительство скрывает данные.

Браудеру выгодно поддерживать Васильеву и дискредитировать российскую власть в связи с несколькими уголовным делами, которые были заведены на него в РФ. Напомним, что в отношении его открывались дела, связанные с неуплатой налогов, мошенничеством и созданием преступного сообщества. По данным Следственного комитета, из-за действий Браудера и его бизнес-партнера Сергея Магнитского российский бюджет недосчитался 522 млн рублей. Также он подозревается в хищениях акций «Газпрома». Финансист был объявлен в международный розыск, однако его не выдавали Москве, где он был приговорен к 9 годам колонии и штрафу.

Похоже, что Уильям Браудер в то время руководствовался примером Ходорковского, который вывел на иностранные счета 51 млрд долларов. Финансист и сегодня примеряет лавры беглого олигарха, пытаясь дискредитировать российскую власть.

Браудер распространяет фейки «Альянса врачей» о коронавирусе в России

Иностранная поддержка

Браудер прикрепил к своей записи в Twitter ссылку на публикацию издания Business Insider, где также однобоко рассказывалось о «борьбе» Анастасии Васильевой. Фейк подхватили и другие порталы. CNN даже выпустил статью с заголовком «Почему в России с населением 146 млн человек меньше случаев коронавируса, чем в Люксембурге». Согласно цифрам из публикации, в Люксембурге зафиксировано 670 пациентов с коронавирусом против 306 случаев в РФ. Зарубежные издания игнорируют официальные порталы и ссылаются на сомнительные источники, в том числе и на «Альянс врачей».

Очевидно, что действия Анастасии Васильевой направлены исключительно на создание провокаций, которые потом активно подхватывают западные СМИ, чтобы в очередной раз выставить Россию в невыгодном свете. Впрочем, если бы иностранные журналисты обратили пристальное внимание на «Альянс врачей», то вскоре они бы поняли, что основным источником дезинформации является этот так называемый профсоюз.

Новости партнеров

Источник: Nation News
Новости партнеров