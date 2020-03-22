Браудер распространяет фейки «Альянса врачей» о коронавирусе в России

Москва, 22 марта. Зарубежная пресса и финансисты стали помогать руководителю профсоюза «Альянса врачей» Анастасии Васильевой распространять фейковые данные о распространении коронавируса в России.

Личный доктор Навального Анастасия Васильева регулярно размещает в социальных сетях дезинформацию о распространении коронавируса в РФ. Например, 10 марта она сообщила, что в ГКБ им. Мухина в Москве несколько отделений были освобождены от профильных пациентов, а взамен были установлены 250 коек для больных пневмонией и ОРВИ. Васильева утверждала, что медики не были обеспечены защитными масками и костюмами. ФАН обращался в Департамент здравоохранения Москвы, где информация Васильевой была опровергнута.

Несмотря на многочисленные разоблачения и опровержения, личный врач Навального продолжает пытаться дискредитировать отечественную медицину и принятые правительством превентивные меры для борьбы с распространением опасного вируса.

Пример Ходорковского

К распространению фейка подключился иностранный финансист, основатель Hermitage Capital Management Уильям Браудер. Напомним, что ранее ему был запрещен въезд на территорию России. Браудер рассказал в Twitter об «Альянсе врачей», который якобы пытается донести до россиян правду, пока правительство скрывает данные.

Russia doctors say government is covering up Corona virus deaths classifying them as simple pneumonia in order to keep the numbers down. Of course the Russian government is https://t.co/bsZzGQYl27 — Bill Browder (@Billbrowder) March 21, 2020

Браудеру выгодно поддерживать Васильеву и дискредитировать российскую власть в связи с несколькими уголовным делами, которые были заведены на него в РФ. Напомним, что в отношении его открывались дела, связанные с неуплатой налогов, мошенничеством и созданием преступного сообщества. По данным Следственного комитета, из-за действий Браудера и его бизнес-партнера Сергея Магнитского российский бюджет недосчитался 522 млн рублей. Также он подозревается в хищениях акций «Газпрома». Финансист был объявлен в международный розыск, однако его не выдавали Москве, где он был приговорен к 9 годам колонии и штрафу.

Похоже, что Уильям Браудер в то время руководствовался примером Ходорковского, который вывел на иностранные счета 51 млрд долларов. Финансист и сегодня примеряет лавры беглого олигарха, пытаясь дискредитировать российскую власть.

Иностранная поддержка

Браудер прикрепил к своей записи в Twitter ссылку на публикацию издания Business Insider, где также однобоко рассказывалось о «борьбе» Анастасии Васильевой. Фейк подхватили и другие порталы. CNN даже выпустил статью с заголовком «Почему в России с населением 146 млн человек меньше случаев коронавируса, чем в Люксембурге». Согласно цифрам из публикации, в Люксембурге зафиксировано 670 пациентов с коронавирусом против 306 случаев в РФ. Зарубежные издания игнорируют официальные порталы и ссылаются на сомнительные источники, в том числе и на «Альянс врачей».

Очевидно, что действия Анастасии Васильевой направлены исключительно на создание провокаций, которые потом активно подхватывают западные СМИ, чтобы в очередной раз выставить Россию в невыгодном свете. Впрочем, если бы иностранные журналисты обратили пристальное внимание на «Альянс врачей», то вскоре они бы поняли, что основным источником дезинформации является этот так называемый профсоюз.