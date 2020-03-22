Джабаров уличил Bild в русофобии после «немыслимого скандала» с Лавровым

Москва, 22 марта. Попытка Bild раздуть скандал из-за поздравления главы МИД РФ Сергея Лаврова с юбилеем отражает русофобскую направленность таболида. Такое мнение высказал член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что любые позитивные события в России Bild трактует под знаком «минус». Он подчеркнул высокий авторитет Лаврова на международной арене.

«Его уважают во всей Европе, в мире. Он заслуженный дипломат, опытный политик, человек с огромным стажем, поэтому пользуется большим политическим уважением в любом уголке планеты», — сказал Джабаров.

Накануне журналист таблоида Bild Джулиан Репке подверг критике коллег из ARD, поздравивших с Днем Рожденья главу МИД РФ Сергея Лаврова. В таблоиде усмотрели в этом проявления «культа личности».

Джулиан Репке известен своими антироссийскими взглядами. Журналист ищет любой повод, чтобы обвинить Москву, или немецких политиков за симпатии к России. К примеру, в свое время он критиковал федерального канцлера Ангелу Меркель после рукопожатия с Эрдоганом и Путиным.

21 марта исполнилось 70 лет главе министерства иностранных дел России Сергею Лаврову. По этому случаю президент РФ Владимир Путин присвоил дипломату звание Героя Труда России. Об этом писала RT.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу — министру иностранных дел Российской Федерации», — гласит указ.

Ранее на депутат Госдумы Александр Шерин отреагировал на реакцию немецкой прессы на поздравления в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова с юбилеем.