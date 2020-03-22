Меркель ушла на карантин из-за COVID-19

Берлин, 22 марта. Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин, так как недавно контактировала с доктором, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус, сообщает официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлеру после сегодняшнего выступления перед журналистами доложили, что доктор, делавший ей профилактическую прививку в пятницу, сдал положительный тест на коронавирус», — сообщил Зайберт.

Как отмечает представитель немецкого кабмина, Меркель отправилась на домашний карантин и будет регулярно сдавать анализы. Он подчеркнул, что канцлер продолжит выполнять свои рабочие обязанности, несмотря на вынужденную самоизоляцию.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Германии превышает 18,6 тыс. человек. От осложнений, вызванных COVID-19 в стране скончались 55 пациентов.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол сдал положительный тест на коронавирус. Отмечается, что политик чувствует себя хорошо и болезнь протекает бессимптомно.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».