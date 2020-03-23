Сирия, 23 марта. К «Хайят Тахрир аш-Шам» присоединились отряды новобранцев, прошедшие обучение у турецких инструкторов в лагерях в Идлибе. На севере Ракки прогремело несколько мощных взрывов в зоне оккупации курдских боевиков. ВС Турции провели пятое патрулирование на юге Идлиба на трассе М4. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армии (САА) и союзные силы: направили конвой подкрепления из Алеппо в Идлиб, потеряли один танк; в Эс-Сувейде обменялись пленными с «Силами шейха аль-Карама».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: разрушила заграждения турецкой армии на трассе М4 в Идлибе; обстреляла из ПТУРов позиции сирийской армии и уничтожила танк.

«Демократические силы Сирии» (SDF): потеряли четырех боевиков во время терактов в Ат-Табке в Ракке, провели совместно с силами международной коалицией серию рейдов в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в минировании нескольких автомобилей в Ракке и Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и союзные силы: провели патрулирование в Идлибе и направили на юг провинции конвой подкрепления; на севере Ирака нейтрализовали пять боевиков из состава «Рабочей партии Курдистана».

Провинция Алеппо

Как сообщает новостной портал Alk Habour, протурецкие группировки альянса «Сирийской национальной армии» закрыли переход Абу-Занзин к югу от города Аль-Баб. Данный переход связывал территории под контролем ВС Турции с территориями под контролем правительственных войск. СНА списывает закрытие перехода с необходимостью ограничить передвижение гражданских в зонах своего контроля в связи с эпидемией коронавируса. По неподтвержденным данным, на севере провинции уже были выявлено тре зараженных.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции в очередной раз совершили вылазку в зоны контроля боевики, предположительно из состава «спящих ячеек» «Исламского государства». Как сообщает новостной портал Alk Habour, в городе Дибан группа вооруженных людей открыла огонь по сотруднику сил безопасности «Демократических сил Сирии» (SDF). Мужчина скончался на месте от полученных ранений, нападавшие скрылись.

Очередной взрыв прогремел на оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF) территориях. Как сообщает портал Aleppo AMC, на востоке Дейр-эз-Зора в поселке Аль-Эзба неизвестные установили самодельную бомбу в автомобиль сил безопасности SDF «Асайиш». При детонации бомбы погибли три боевика. Во второй половине дня «демократические силы» при поддержке сил международной коалиции во главе с США провели серию рейдов с обысками в домах у жителей в населенных пунктах Ас-Сусса, Аш-Шаафа и городе Багуз.

Сообщается, что в окрестностях города Абу-Кемаль где расположены позиции проиранских сил Корпуса Стражей Исламской революции были слышны звуки обстрела, источник которых неизвестен. Одновременно с этим неизвестные истребители, предположительно ВВС международной коалиции, прочесывали воздушное пространство над Абу-Кемалем, о чем сообщает агентство Step News. КСИР не сообщает о происшествиях в регионе.

Провинция Даръа

По информации Сирийской обсерватории по правами человека (SOHR), группа неизвестных совершила вооруженное нападение на двух молодых людей в поселке Джилин. Один из них с огнестрельными ранениями был доставлен в госпиталь и сейчас находится под наблюдением медиков. Отметим, что несколькими днями ранее в Джилине «спящие ячейки» боевиков совершили вылазку и открыли огонь из автоматических винтовок по КПП сирийской армии и спровоцировали столкновение с военнослужащими в окрестностях. По словам военных экспертов и аналитиков, за серией последних провокаций в Даръа стоят боевики, которые ушли в подполье после официального перемирия с Дамаском в 2018 году, но получают поддержку от ВС США, дислоцирующихся в 55-километровой зоне вокруг базы «Ат-Танф» на юге Сирии.

Провинция Идлиб

Турецкие военнослужащие провели пятое патрулирование по трассе М4. По данным портала Baladi News, маршрут конвоя прошел в зонах контроля вооруженных группировок, куда его пропустили после заключения соглашения с «председателями» самоназванного Правительства национального спасения, учрежденного террористами «Хайят Тахрир аш-Шам». Тем не менее, группировки продолжают препятствовать патрулям. Как сообщает новостной портал Muraselon, ночью боевики разрушили оборонительные сооружения турецкой армии, установленные у трассы.

Колонна ВС Турции, включающая в себя танки и бронеавтомобили, пересекла погранпереход «Кафр-Лусин» и двигается по направлению к турецким наблюдательным пунктам на юг провинции, как сообщает новостной портал Halab Today. По данным источника в сети Twitter (Nadie Harbien), из учебно-тренировочных лагерей выпустились новобранцы «Хайят Тахрир аш-Шам». Источник также указывает, что в лагерях боевиков проводят военную подготовку инструкторы турецкой армии.

Вечером террористы атаковали позиции сирийской армии, открыв огонь из ПТУРов у поселка Хазарин. По неподтвержденным данным, в результате обстрела был уничтожен танк САА.

Провинция Ракка

Шесть боевиков из состава сил безопасности SDF «Асайиш» погибли сегодня ночью в Ат-Табке. Как передает новостной портал Alk Habour, в городе прогремело несколько взрывов в районе Андалус и Масалун. СВУ были установлены в автомобили «Асайиш». В минировании обвиняют террористов ИГ1.

Вечером курдские боевики предприняли еще одну попытку проникнуть в зоны контроля турецкой армии и лояльных Анкаре группировок, что спровоцировало боестолкновение к северу от Тель-Абъяда. Был убит один член «демократических сил», «Сирийская национальная армия» потеряла троих.

Провинция Хасака

Вертолеты международной коалиции были замечены утром в воздушном пространстве над годом Хасака, о чем также сообщил источник. Отметим, что ВВС США интенсифицировали разведывательные вылеты на востоке провинции.

К деревне Тель-Тамр на востоке провинции были направлены подкрепления курдских боевиков из состава Отрядов народной самообороны (YPG), как передает агентство Aleppo AMC. Переброска дополнительных сил группировки происходит на фоне учащающихся столкновений с боевиками «Сирийской национальной армии» на севере провинции.

Провинция Эс-Сувейда

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), цитируя военный источник, днем местные бойцы из родоплеменного ополчения «Силы шейха аль-Карама» обменялись пленными с разведкой Сирийской арабской армии (САА). Военнослужащие отпустили арестованного месяцем ранее молодого человека Салхада аль-Савада. Бойцы в свою очередь вернули трех офицеров армии и двух бойцов ливанского шиитского ополчения «Хезболла», которых похитили в конце февраля этого года на юге провинции.

Ирак

Минобороны Турции заявили о нейтрализации пяти боевиков «Рабочей партии Курдистана» в результате операции спецназа на севере Ирака. Как сообщает ведомство, столкновение произошло в провинции Хакурк, где турецкие военные атаковали позиции боевиков при поддержке авиации.

Напомним, к 2019 году количество военных баз, которые Анкара разместила на территории Ирака, достигло 15. 27 мая 2019 года Министр Обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале операции «Коготь», цель которой - борьба с ячейками РПК в приграничной с Турцией зоне на севере Ирака. По информации Минобороны, за все время были нейтрализованы 400 членов курдских бандгруппировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.