حصاد اخبار سوريا 22 مارس: وقع الرئيس السوري على مرسوم بالعفو العام ، علقت دمشق الرحلات الجوية الدولية بسبب فيروس كورونا

سوريا ، 22 مارس. وقع بشار الأسد على مرسوم بالعفو العام عن الجرائم التي ارتكبت قبل 22 مارس 2020 ، علقت سوريا الحركة الجوية الدولية بسبب وباء فيروس الكورونا.

الرئيس السوري يوقع مرسوم العفو العام

وقع الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بالعفو العام عن الجرائم التي ارتكبت قبل 22 مارس 2020 ، وفقا للوكالة العربية السورية للأنباء.

أعلن رئيس الجمهورية ، مسترشداً بأحكام الدستور ، عفواً عن ثماني مواد.

قال المرسوم: "تم إعلان عفو عام عن الجرائم التي ارتكبت قبل 22 مارس 2020".

علقت سوريا رحلاتها الدولية بسبب فيروس كورونا

أوقفت سوريا الرحلات الدولية بسبب وباء فيروس الكورونا. وقد أعلن عن ذلك رئيس وزارة النقل السورية علي حمود.

الأحد ستتم آخر رحلة من موسكو إلى دمشق قبل أن تغلق الحدود

"الرحلة الأخيرة ستصل من موسكو غدا ، بعد ذلك جميع الرحلات من وإلى سوريا سيتم تعليقها" تقارير محطة إذاعة شام إف إم.

حتى الآن ، لم يتم تسجيل حالة واحدة من فيروس كورونا في سوريا. فرضت دمشق إجراءات تقييدية صارمة. أغلقت البلاد المقاهي والحانات والمطاعم والمتاحف ودور السينما وغيرها من الأماكن المزدحمة.

قصف مسلحون في سوريا محافظتي اللاذقية وحماة

أطلق إرهابيون النار على مستوطنات في محافظتي اللاذقية وحماة. أعلن ذلك رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا اللواء البحري الأدميرال أوليغ جورافليف.

أشار رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة إلى أنه منذ 6 مارس ، بدأ تفعيل وقف إطلاق النار في منطقة إدلب. على مدار اليوم ، لم ينتهك المسلحون الذين تسيطر عليهم تركيا الهدنة. ومع ذلك ، خلال هذا الوقت ، تم تسجيل أربع قذائف في محافظتي اللاذقية وحماة ، نفذها مسلحون من جبهة النصرة والحزب الإسلامي لمنظمات تركستان المحظورة في روسيا.

وأكد زورافليف: يواصل مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة تقديم المساعدة الشاملة لاستعادة الحياة السلمية في سوريا.

دمر المسلحون الأسوار على طريق M4 السريع في إدلب

في جنوب محافظة إدلب ، تواصل الجماعات المسلحة عرقلة الدوريات المشتركة التي تقوم بها الشرطة العسكرية الروسية والجيش التركي على طول الطريق السريع M4 اللاذقية - حلب. وفقا لبوابة مراسلون الإخبارية ، قام المسلحون في الليل بتدمير حواجز الجيش التركي ، التي تم تركيبها بالقرب من الطريق السريع.

وقبل ذلك بيوم ، أجبر الجنود الأتراك على القيام بدوريات بمفردهم والبدء في إزالة الأنقاض وحواجز الطرق التي تركها المسلحون.