Милонов объяснил, почему CNN признало успехи Путина в борьбе с коронавирусом

Журналисты американской телекомпании CNN, как правило негативно оценивающие политику, проводимую российскими властями, заявили, что стратегия президента РФ Владимира Путина по борьбе с коронавирусной инфекцией на сегодняшний момент является едва ли не самой успешной в мире. CNN приводит в доказательство официальную статистику, согласно которой число инфицированных COVID-19 в огромной России, имеющей общую границу с Китаем, меньше, чем в карликовом государстве Люксембург. Перед лицом объективных данных даже наши противники признают успехи Российской Федерации, заявил в интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Статистика — упрямая вещь, — заявил собеседник ФАН. — Если обратиться к ней, то можно увидеть, как мало у нас новых заболеваний — и полное отсутствие летальных исходов, причиной которых стала коронавирусная инфекция! Это говорит о том, насколько эффективно ведется работа государства по профилактике COVID-19. Поэтому, как бы им не хотелось утверждать обратное, CNN просто вынуждена признать успех Путина на этом поприще».

При этом парламентарий добавил, что у РФ нет и не было мысли ни с кем соревноваться в плане противодействия эпидемии: российский президент просто выполняет свой долг по защите граждан страны. Тот же факт, что CNN своим признанием заслуг Путина фактически упрекает в бездействии президента США Дональда Трампа (чья страна находится на 3 месте по заболеваемости коронавирусом), говорит о расколе в американском обществе, наполненном глубочайшими политическими противоречиями.

«Одна половина страны главу государства ненавидит, другая — любит. В итоге вместо реальной борьбы с проблемой происходит борьба политическая, изобилующая спекуляциями на тему COVID-19. И это действительно печально выглядит», — вынес вердикт Милонов.

Собеседник ФАН призвал успокоиться скептиков, не верящих официальной статистике по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. По его словам, следует доверять цифрам, поступающим напрямую из медицинских центров, где наблюдаются граждане с подозрением на COVID-19.