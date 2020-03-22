Минздрав РФ предупредил курильщиков о повышенном риске смерти при коронавирусе

Москва, 22 марта. Результаты исследований показывают, что курильщики тяжелее переносят симптомы пневмонии, вызываемой осложнениями коронавируса, а также имеют больше шансов оказаться в реанимации, сообщает замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Заместитель главы Минздрава ссылается на недавние исследования ученых из Гарварда и университета Ираклион.

«Курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при коронавирусе и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Салагай подчеркивает, что курильщики чаще страдают и от хронических заболеваний легких, включая бронхит. По его словам, «курение — дополнительный фактор риска в условиях коронавируса». Замминистра призвал россиян отказываться от пагубной привычки, а также соблюдать меры профилактики.

Ранее RT сообщало, что Министерство здравоохранения РФ поручило руководству частных и государственных медицинских организаций зарегистрировать в электронных базах всех своих докторов и медсестер.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.