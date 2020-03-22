حصاد اخبار ليبيا 22 مارس , تكبدت  تركيا ومسلحون من حكومة الوفاق الوطني خسائر في هجوم فاشل على الجيش الوطني الليبي ، تحدث مالكيفيتش عن الخطأ الرئيسي لل

ليبيا 22 مارس: فقدت القوات المسلحة التركية والإرهابيون لحكومة الوفاق الوطني 19 شخصًا بعد استفزاز مسلح في عين زارة ، رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية ألكسندر مالكفيتش حدد المفهوم الخاطئ الرئيسي للمجتمع الدولي في تقييم اختطاف علماء الاجتماع الروس في ليبيا ، يواصل الجيش الوطني الليبي التمسك بوقف إطلاق النار

عرض الجيش الليبي على أنقرة أن تأخذ المركبات المدرعة وجثث الجنود الاتراك.

طلب اللواء أحمد المسماري ، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي ، من السلطات التركية التقاط المدرعة التي فقدها مقاتلو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني عند محاولتهم اختراق خط الجبهة.

بعد ظهر يوم الأحد 22 مارس ، حاول إرهابيون من حكومة الوفاق الوطني ، مع الجيش التركي ، اختراق مواقع الجيش الوطني الليبي في عين زارة ، وتم ابقاء الهجوم. ونتيجة للهجوم ، تكبد المسلحون خسائر: أفادت التقارير بأن قوات حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة التركية فقدت 19 شخصًا.

وأكد الجيش الوطني الليبي حقيقة استفزاز مسلح آخر من قبل الجيش التركي ومسلحي حكومة الوفاق الوطني.

وقال المسماري "نطلب من السلطات التركية الاتصال بنا للحصول على المدرة وجثث القتلى في الداخل". نطلب من السلطات التركية الاتصال بنا للحصول على المدرة وجثث القتلى "، مؤكدا أن القوات التركية حاولت اختراق الخطوط الدفاعية. وقال المسماري ، وهو "مشددا على أن القوات التركية حاولت اختراق الخطوط الدفاعية للجيش الوطني الليبي.

وقال أيضا إن قيادة الجيش الوطني الليبي توجهت إلى حكومة الوفاق الوطني مع اقتراح لجمع المعدات المفقودة ، وكذلك جثث الجنود القتلى. ووفقاً له ، تم تلقي رد سلبي على هذه المبادرة - ذكرت حكومة الوفاق الوطني أن المعدات مملوكة لتركيا ، ولا يوجد ليبيون بين أفراد طاقمها.

وسبق للجيش الوطني الليبي أن أشاد ببيان الأمم المتحدة بشأن ضرورة وقف إطلاق النار ، قائلا إنه مستعد لمواصلة الالتزام به.

صف مالكيفيتش الخطأ الرئيسي للمجتمع الدولي بشأن اختطاف علماء الاجتماع في ليبيا

أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إطلاق سراح جميع السجناء الذين لا يشكلون خطر. وأوضح ألكسندر مالكيفيتش ، رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية ، لماذا لا ينفذ هذا القرار على علماء الاجتماع الروس المحتجزين في سجن معيتيقة.

العالمان الروسيان مكسيم شوغالي وسامر سويفان موجودان في سجن معيتيقة غير الرسمي منذ مايو 2019. وصلوا إلى ليبيا ، ونسقوا خططهم البحثية مع قيادة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني ، ولكن سرعان ما اختطفهم أعضاء مجموعة الردع. هذه العصابة تابعة لرئيس وزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا.

وشدد مالكفيتش على أن مبادرة مجلس القضاء الأعلى لن تؤثر على علماء الاجتماع الروس ، حيث لم يتم توجيه اتهام إليهم ، وبالتالي لم يتم إصدار أي حكم.

"يسري العفو على المدانين. لكن شوغالي وسويفانتم اختطافهم، وهما موجودان في سجن معيتيقة منذ 10 أشهر ، ويديره الجلاد والسادي عبد الرؤوف كارة. الأمم المتحدة نفسها إعترفت به كمجرم ,فكارة و جماعة الردع هي جزء لا يتجزأ من النظام الذي يديره رئيس وزارة داخلية ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا". قال رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية "لدينا أدلة حزينة على أنه يشارك شخصيا في الاستجواب والتعذيب".

ووفقا لما ذكره مالكيفيتش ، لا يزال الشركاء الأجانب يغضون الطرف عن حقيقة أنه لا يجري اتخاذ أي تدابير للتحقيق في حالة الروس.

"هذا شيء لا يفهمه شركاؤنا الأجانب ، ما يسمه الأمريكان بحرية الصحافة ، ويستمرون في الادعاء بوجود بعض التهم ، ويتم إجراء نوع من التحقيق ضد الشابان. أذكركم - فهم في السجن لمدة 10 أشهر ، سمح بزيارة محامي لهم مرة واحدة ، لا توجد اتهامات. وقال إنهم رهائن ".

في ظل وباء COVID-19 ، تقوم تركيا بنقل الجنود إلى ليبيا ، مهددة بوباء جديد

يحذر الجيش الوطني الليبي سكان البلاد من ارتفاع مخاطر زيادة حالات الإصابة بنوع جديد من فيروس كورونا بسبب وصول جنود أتراك ومستشارين عسكريين إلى ليبيا باستمرار. صرح بذلك اللواء فوزي منصوري قائد الجيش الوطني الليبي في منطقتي عين زارة ووادي الربيع.

يوم الأحد 22 مارس ، أكد الجنرال على وجود خطر كبير لانتشار COVID-19 في ليبيا. ويرجع ذلك إلى وجود عدد كبير من العسكريين الأتراك في البلاد.

وقال: "يرسل أردوغان مستشارين عسكريين وجنود و قد يكونوا مصابون بفيروس الكورونا".

وصرح متحدث باسم الجيش الوطني الليبي بأن أنقرة لا تزال ترسل قواتها العسكرية إلى طرابلس ومصراتة ، على الرغم من تسجيل نوع جديد من وباء فيروس كورونا في تركيا وإصابة المئات من المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك ، ازداد خطر حدوث جائحة بسبب المقاتلين السوريين الذين جندتهم تركيا: كان من المعروف سابقًا أن أكثر من 70 إرهابيًا وصلوا إلى ليبيا ، من بينهم مصابون بـ COVID-19.