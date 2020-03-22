Меркель сообщила об ужесточении свободы передвижения в Германии из-за пандемии

Берлин, 22 марта. Федеральные и региональные власти Германии приняли решение ужесточить свободу перемещения граждан внутри страны, сообщает канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как сообщает канцлер, сегодня немецкое правительство и федеральные земли пересмотрели правила поведения и свободу передвижения в условиях пандемии коронавируса.

«Мы последовательно сокращаем общественную жизнь и социальные контакты», — заявила Меркель.

Она подчеркнула, что правила будут действовать одинаково для всех регионов страны.

Ранее RT сообщало, что Ангела Меркель приняла решение отправиться на домашний карантин после информации о заражении коронавирусом доктора, делавшего ей на днях прививку. Также недавно немецкого канцлера застукали в супермаркете без средств защиты. Отмечается, что в тележке Меркель было 4 бутылки вина, туалетная бумага и хозяйственные товары.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».