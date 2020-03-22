Сирия, 22 марта. В Идлибе террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» уничтожили танк сирийской армии. На севере Ракки погибли три боевика из состава «Сирийской национальной армии». «Спящая ячейка» ИГ1* совершила вылазку в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, в Идлибе потеряли один танк.

ВС Турции и союзные силы: направили в Идлиб конвой подкрепления и тяжелой бронетехники.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в убийстве курдского боевика в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла из ПТУРов позиции правительственных войск на юге Идлиба и подбила танк.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в Ракке потеряли одного боевика при боестолкновении с «Сирийской национальной армией».

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции в очередной раз неизвестные совершили вылазку в зоны контроля «Демократических сил Сирии». По данным портала Alk Habour, в городе Дибан группа вооруженных людей открыла огонь по сотруднику сил безопасности «Демократических сил Сирии» (SDF). Мужчина скончался на месте от полученных ранений, в то время как нападавшие скрылись с места преступления. Предполагается, что за нападениям стоят террористы из состава «спящих ячеек» «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Колонна ВС Турции, включающая в себя танки и бронеавтомобили, пересекла погранпереход «Кафр-Лусин» и направилась к турецким наблюдательным пунктам на юг провинции, как передает новостной портал Halab Today.

Источник также сообщает, что «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковала позиции сирийской армии, открыв огонь из ПТУРов по укреплениям военнослужащих у поселка Хазарин. По данным, распространяемым медиаактивистами группировки, в результате обстрела боевики подбили один танк САА. Сведений о пострадавших членах экипажа пока не поступало..

Провинция Ракка

Курдские боевики предприняли еще одну попытку проникнуть в зоны контроля турецкой армии и лояльных Анкаре группировок. Как передает агентство Step News, к северу от города Тель-Абъяд SDF тем самым спровоцировали боестолкновение. В результате взаимного минометного обстрела был убит один боевик SDF. Протурецкая «Сирийская национальная армия» потеряла троих убитыми, еще несколько были ранены. Столкновения между группировками также отмечались 17 марта, когда с поддержкой ВС Турции «национальная армия» обстреляла укрепления курдов у поселения Арида и Салиб, и 16 марта у деревни Казали.

Провинция Хасака

К деревне Тель-Тамр на востоке провинции были направлены подкрепления курдских боевиков из состава Отрядов народной самообороны (YPG), как передает агентство Aleppo AMC. Переброска дополнительных сил группировки происходит на фоне учащающихся столкновений с боевиками «Сирийской национальной армии» на севере провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.