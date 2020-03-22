Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить деятельность из-за коронавируса

Москва, 22 марта. Министерство культуры Российской Федерации рекомендует кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта в рамках мер борьбы с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Минкультуры.

«Министерство культуры рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить деятельность для посетителей с 23 марта», — говорится в сообщении пресс-службы».

Рекомендации были доведены до органов исполнительной власти, а также до органов местного самоуправления в области культуры.

Ранее «Известия» сообщали, что Министерство культуры РФ рекомендовало подведомственным учреждениям ограничить проведение массовых мероприятий, включая концерты и театральные постановки из-за риска распространения коронавируса. Деятельность уже приостановили Третьяковская галерея, Пушкинский музей, а также ряд других федеральных и частных объектов. Помимо этого, работу приостановили и библиотеки.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.