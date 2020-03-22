Сирийская армия нашла в Идлибе оружие боевиков производства США — видео ФАН

Алеппо, 22 марта. Во время проведения зачистки освобожденных от террористов населенных пунктов в провинции Идлиб правительственные войска обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, в том числе производства США. Корреспондент Федерального агентства новостей заснял находки САА.

При отступлении боевики «Джебхат ан-Нусры»1 (террористическая группировка запрещена в РФ) и протурецких группировок оставили большое количество минометов, артиллерийских и танковых снарядов. Сирийские саперы обнаружили также около 50 килограммов взрывчатки C4. Зачистка освобожденной территории продолжается.

Среди брошенных террористами вещей были найдены инструкции к минометам М69 американского производства. Брошюры на английском языке совсем свежие, а это значит, что они совсем недавно были извлечены из комплектов поставленного боевикам американского оружия.

На данный момент в Идлибе поддерживается режим прекращения огня. Боевики из протурецких группировок «Сирийской национальной армии» соблюдают его и не атакуют правительственные войска. Перемирие нарушают террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ), однако САА не начинает нового наступления.

Оговоренное московскими соглашениями совместное патрулирование трассы М4 Латакия — Алеппо так и не началось из-за препятствий со стороны вооруженных группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.