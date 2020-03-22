Видео нападения пьяной тюменки на водителя такси появилось в Сети

Тюмень, 22 марта. Пассажирка такси напала на водителя в Тюмени и пыталась обвинить его в изнасиловании. В Сети появилось видео инцидента.

Ролик опубликовал «Пятый канал». На кадрах видно, как девушка, скорее всего, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, отказывается выходить из машины и ведет себя крайне агрессивно.

«Вам не стыдно, а?» — спрашивает ее таксист.

Однако вместо ответа следуют нецензурная ругань и рукоприкладство. Какое-то время дебоширка бьет водителя по голове, а затем перебрасывает ногу между передними сиденьями. Мужчина хватает ее, чтобы она не испачкала и не испортила салон, однако девушка начинает обвинять его в насилии.

Пассажирка продолжила бить таксиста и после выхода из автомобиля через открытое водительское окно, но в результате мужчине удалось поднять стекло и уехать с места происшествия.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте», где изначально появилось видео, в сложившейся ситуации встали на сторону водителя. Их возмутило девиантное поведение пассажирки. Многие отметили, что она вела себя неадекватно.

«Надо было выкинуть ее из машины»; «Явно под чем-то»; «Позорище! Ни стыда, ни совести»; «Бедный парень», — высказались интернет-пользователи.

Некоторые написали, что таксисту следовало вызвать полицию и вместе с правоохранителями разобраться с дальнейшей судьбой дебоширки.

Ожидает ли получившую скандальную известно жительницу Тюмени какое-то наказание, пока не известно.