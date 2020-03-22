Кровь погибших в Ливии турок нужна Эрдогану для продолжения войны

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии совместно с турецкими военными атаковали Ливийскую национальную армию (ЛНА) в Айн Заре, но были вынуждены отступить, понеся ощутимые потери. Доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев выразил уверенность в том, что президент Турции использует смерть своих солдат в качестве обоснования для продолжения военного вмешательства в ливийский кризис.

Как отмечал генерал-майор Ахмад Мисмари, представляющий ЛНА, террористы ПНС и ВС Турции потеряли 19 человек и несколько БМП при попытке прорыва линии фронта в Айн Заре. ЛНА сообщила о готовности передать захваченную бронетехнику и тела солдат, однако руководство ПНС отказалось от этого, заявив, что техника принадлежит Турции, как и убитые военные.

По мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова, члена экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александра Перенджиева, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган использует этот инцидент для информационной кампании по поддержке вмешательства в дела Ливии.

«Поведение Эрдогана пока сводится к тому, что он, используя жертвы среди турецкой армии, ищет обоснования для закрепления на территориях, куда он вводит армию», — пояснил эксперт.

Он выразил уверенность том, что турецкий лидер перемещает войска из занятых мест не для сохранения войск, а для проведения масштабной пропагандисткой компании. Эрдоган, по его словам, также является организатором атак на собственную армию.

«Он говорит о том, что на землю уже пролита кровь турецких военных. Безусловно, речь идет и об отмщении. Что-то подобное происходит и в сирийском Идлибе, там иногда турецкие спецслужбы организуют нападения на турецких военных со стороны боевиков», — добавил Перенджиев.

По логике Эрдогана, боевые потери в других странах дают ему возможность наращивать в них военное присутствие. Говоря о решении боевиков ПНС не забирать утраченную технику, эксперт отметил, что, возможно, им была на то дана соответствующая команда.