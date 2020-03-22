Доктор Мясников сравнил помощь Италии с тушением пылающего дома соседа

Москва, 22 марта. Европа, в том числе Италия, «захлебнулась» из-за пандемии коронавируса, а Россия бросилась помогать ей в трудную минуту. Так известный доктор Александр Мясников объяснил отправку медиков и лекарств самолетами Ил-76.

Президент РФ Владимир Путин в субботу провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которых они условились об оказании Москвой помощи Риму. В воскресенье российские медики, эпидемиологи и вирусологи отправились на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», чтобы помочь стране, где число погибших от инфекции приближается к пяти тысячам.

«Когда у соседа пылает дом, ты бегаешь туда и ведрами носишь воду, забыв обо всем. Это делает тебя человеком», — сравнил ситуации главврач городской клинической больницы № 71, знаменитый теледоктор Мясников.

Он подчеркнул, что европейские страны всегда считали свою медицинскую помощь передовой. Но оказалось, что система здравоохранения в Европе хорошо работает лишь в обычных условиях, а при форс-мажоре дает сбои.

«Тогда Европа обратилась туда, где может эту помощь получить. И я горд и рад, что мы можем им помочь», — цитирует Мясникова KP.Ru.

Коронавирусная инфекция унесла жизни около 13 тысяч человек в более чем 160 странах мира. Заразились свыше 317 тысяч. Больше всего пострадали от вируса Италия, Китай, где впервые произошла вспышка заболевания, и Испания.

В России, по последним данным, зафиксировано 367 случаев заражения, 16 пациентов выписали. Во всех 85 субъектах страны действует режим повышенной готовности.

Ранее бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что коронавирус, по его мнению, еще пять лет назад разработали американские ученые в секретной лаборатории Пентагона, а затем завезли в Китай.