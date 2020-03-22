Губерниев рассказал о судьбе летней Олимпиады в Токио

Москва, 22 марта. Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Олимпиады-2020 в Токио не будет. Спортивные игры были намечены на июль.

Губерниев сообщил, что решение о переносе летнией Олимпиады уже принято.

«Други мои, расслабьтесь… Никакой Олимпиады в Токио 2020 не будет! В окружении премьера Абе работает мой корешок» — написал комментатор в Telegram-канале, его цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее некоторые страны призвали отменить ОИ-2020 из-за ситуации с коронавирусом. Президент США Дональд Трамп заявил, что решить судьбу Игр может только страна-организатор.

Он отметил, что вопрос об отмене Олимпиады обсуждался странами «Большой семерки», включая японского премьер-министра Синдзо Абэ. Но последнее слово остается за Токио.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу с лета 2020 года на аналогичные даты 2021 года. Матчи должны были пройти в 12 европейских городах, в том числе Петербурге. В УЕФА выразили сожаление в связи с отменой чемпионата, но подчеркнули, что здоровье спортсменов и болельщиков важнее турнира.

Коронавирус также повлиял на проведение международного песенного конкурса Евровидение в Роттердаме. За последнее время отменили более 400 крупных мероприятий, в том числе ПМЭФ, Ялтинский и Красноярский экономические форумы.