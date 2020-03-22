Москва, 22 марта. Известный российский певец Олег Газманов рассказал о своих вредных привычках. Оказалось, что Народный артист России грешит чавканьем, и при этом не считает его безобразным.

«Когда дома вкусно, то я чавкаю. Но я считаю, что это естественно и совсем не безобразно, как некоторые пытаются себе представить. В восточных странах, если не чавкает гость, то значит, не уважает хозяина», — привел он пример в студии программы «Звезды сошлись».

Исполнитель также вспомнил одну привычку из юности. Правда, ее сложно назвать вредной привычкой в традиционном понимании.

Газманов признался, что в молодые годы носил рыжие бакенбарды и имел «ядерные» веснушки, и когда кто-либо из сверстников смел нелестно высказаться по этому поводу или как-то подколоть его, то он сразу бил обидчика в лоб.

«Я закончил высшее военное училище. Мы жили в те годы в казарме. Коллектив, скажу я вам, прогибает слабых. Но я бился с этим явлением. Сейчас понимаю: если коллектив над тобой ржет, то надо над собой поржать», — сказал артист.

Певец объяснил, что все же старается бороться с вредными привычками, но делает это по мере желания и возможности.

Сегодня Газманову 68 лет. Он подтянут, активен и здоров, как в молодости. По его словам, сохранять тонус спустя годы помогает профессиональное спортивное прошлое.

Исполнитель радует поклонников не только на сцене, но и в социальных сетях. Этой зимой он показал подписчикам утренний танец на кромке бассейна, чем привел их в восторг, напоминает «Газета Кемерова». Фанаты певца завалили его комплиментами.

«Танцующий миллионер»; «Секси»; «Красавчик»; «Красавец мужчина»; «Уважаю и восхищаюсь! Какой вы крутой!», — написали они в комментариях.