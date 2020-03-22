Глава МИД Италии лично встретил российские самолеты с медоборудованием

Рим, 22 марта. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре, чтобы встретить самолеты Минобороны России, которые привезли специалистов и медицинское оборудование для оказания помощи в борьбе против коронавируса.

Вместе с ним встречать россиян отправился еврокомиссар по чрезвычайной ситуации в медико-санитарной области Доменико Аркури.

«Во второй половине дня я буду в Пратика-ди-Маре, чтобы вместе с комиссаром Аркури встречать самолеты, прибывшие 9 рейсами из России, которые доставят новые партии медицинского оборудования в Италию», — пишет Ди Майо в Twitter.

Nel pomeriggio sarò a Pratica di Mare per seguire da vicino, in stretto coordinamento con @MinisteroDifesa, @DPCgov e il commissario Arcuri, gli arrivi dei 9 voli provenienti dalla Russia che porteranno in Italia nuovi carichi di strumentazioni sanitarie. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) March 22, 2020

По словам министра, Россия предоставила маски, защитные костюмы, оборудование для анализов, пробирки, средства дезинфекции и медицинский персонал.

Ди Майо также отметил, что Чехия обещала предоставить Италии 110 медицинских масок в ближайшие 48 часов. Глава итальянского МИД подчеркнул, что речь идет о тех самых масках, которые изначально должны были быть направлены в Италию, но в последний момент их изъяли чешские власти.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Китае, Иране, Испании, Италии, США и Германии.