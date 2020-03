Глава МИД Италии лично встретил российские самолеты с медоборудованием

Рим, 22 марта. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре, чтобы встретить самолеты Минобороны России, которые привезли специалистов и медицинское оборудование для оказания помощи в борьбе против коронавируса.

Вместе с ним встречать россиян отправился еврокомиссар по чрезвычайной ситуации в медико-санитарной области Доменико Аркури.

Nel pomeriggio sarò a Pratica di Mare per seguire da vicino, in stretto coordinamento con @MinisteroDifesa, @DPCgov e il commissario Arcuri, gli arrivi dei 9 voli provenienti dalla Russia che porteranno in Italia nuovi carichi di strumentazioni sanitarie.