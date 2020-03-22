Как российские волонтеры помогают пенсионерам пережить карантин из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса объединяет неравнодушных людей. Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» совместно с Общероссийским народным фронтом и Ассоциацией волонтерских центров проводит акцию помощи пожилым людям, вынужденным находиться дома из-за коронавируса. Волонтеры покупают продукты и лекарства для пенсионеров и приносят им домой, чтобы пожилые люди имели возможность не выходить из квартиры. Подробнее — в репортаже Федерального агентства новостей.

Спасти нуждающихся

Тема коронавируса затронула все российское общество.

«Волонтеры — это как раз то сообщество, которое никак не могло остаться в стороне, мы не могли не помочь людям в такой ситуации. Мы выбрали основной целевой аудиторией, которой оказываем помощь, пожилых людей», — рассказывает заместитель председателя Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова.

Дело в том, что у пожилых людей высокие риски заболеть и иметь наиболее серьезные последствия в виде осложнений и зачастую летального исхода, поясняет она.

«В наших силах максимально их обезопасить. Мы можем помочь им в покупке продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, для того чтобы они не посещали массовые скопления людей, магазины, транспорт. Решение о самоизоляции — единственно верное в сложившейся ситуации», — объясняет общественник.

Волонтеры соблюдают все необходимые меры предосторожности.

«У нас есть инструкция по технике безопасности, которую волонтеры обязательно должны соблюдать, мы используем медицинские маски, антисептики, защитные костюмы», — говорит Мария.

Позвонил — принесли

Волонтеры присоединяются к акции ежедневно. Сейчас в России набрано более 3500 человек, и они продолжают присоединяться, в том числе и в регионах, где пока нет зараженных коронавирусом. Работа идет на опережение, формируются волонтерские штабы.

Общероссийский народный фронт создал единую горячую линию, на которую принимаются заявки от пожилых людей, нуждающихся в помощи с покупкой необходимых продуктов. В ближайшее время в регионах начнут работу и местные кол-центры.

Сейчас все заявки принимаются на единую горячую линию. Они потом передаются в региональные волонтерские штабы общественного движения «Волонтеры-медики», и волонтеры переходят непосредственно к отработке заявок.

Всего заявок на текущий момент поступило около 1000.

«Мы помогаем в покупке продуктов, лекарств, предметов первой необходимости и их доставке тем людям, которые оставляют заявки. В основном это крупы, хлебобулочные изделия, мука, масло, картофель», — приводит пример заказов Якунчикова.

ОНФ создана горячая линия, на которую принимаются заявки на оказание помощи от пожилых людей. В ближайшее время свою работу начнут кол-центры в регионах. Они принимают заявки и передают их волонтерам для оказания помощи.

Безопасность превыше всего

Группа волонтеров отправилась помочь женщине, живущей на Ленинском проспекте в Москве. Они забрали ее онлайн-заказ в аптеке, купили в ближайшем продуктовом магазине молока и направились к дому пенсионерки.

«Утром мы получили заявку. Женщину зовут Наталья, очень милая, интеллигентная женщина», — рассказывает руководитель группы волонтеров Дарья.

Наталья находится в зоне риска по возрасту и, не имея возможности попросить помощи близких, попробовала обратиться на горячую линию.

«Пенсионерка не ожидала, что помощь будет оказана так быстро», — добавила девушка.

Перед тем как волонтеры направляются в конкретную квартиру, с заявителями общаются координаторы. Они могут установить добропорядочность. По поводу этого проекта агрессии не было. Люди действительно ждут помощь, хотя не всегда верят, что она может быть оказана.

Штаб контролирует действия волонтеров.

«Мы всегда знаем, куда поехал волонтер, в какой точке находится, вышел ли он из магазина и из подъезда обратившегося», — рассказывает Дарья.

Волонтеры ездят парами или группами и не заходят на территорию квартиры.

«Мы заботимся о том, чтобы все было безопасно, поэтому волонтеры передают продукты, не заходя внутрь квартиры. Продукты находятся в пакете, волонтеры у нас в перчатках и маске», — сообщила волонтер.

Каждое утро в штабе у волонтеров проверяют температуру: сами добровольцы должны быть, безусловно, здоровы, для того чтобы разносить заказанные продукты и лекарства.

Волонтеры обещают продолжать помогать пожилым людям и призывают всех неравнодушных присоединиться к ним. Это можно сделать на сайте dobro.ru.