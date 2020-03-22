Итальянский политик потребовал немедленно снять санкции с России

Рим, 22 марта. Антироссийские санкции должны быть немедленно сняты. С таким требованием выступил политик и бывший член обеих палат итальянского парламента Антонио Рацци​​, комментируя прибытие первой партии военно-гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

ВКС РФ ранее сформировали необходимую авиационную группировку для доставки медикаментов, оборудования и средств защиты, а также военных вирусологов для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом. В воскресенье туда отправились первые три самолета Ил-76.

Рацци высоко оценил такую поддержку. Италия стала одним из крупнейших очагов распространения вируса. По последним данным, в этой стране заражены свыше 53 тысяч человек, скончались более 4,8 тысячи заболевших.

«Италия и итальянцы очень близки России, и ваша помощь высоко ценится нами! ЕС и НАТО всегда завидовали нам [итальянцам] — у нас больше потенциал, мы очень решительны. Я считаю, что санкции против России должны быть немедленно отменены — иначе мы покинем ЕС!» — цитирует Рации KP.Ru.

Политик — ближайший сторонник лидера партии «Вперед, Италия», экс-премьера страны Сильвио Берлускони. Сам он не раз также высказывался за то, чтобы положить конец абсурдным, как он их назвал, антироссийским санкциям.

Западные страны ввели санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно в результате народного референдума, а страна и вовсе не имеет никакого отношения к внутреннему конфликту на Украине.

Многие европейские политики уже начали высказываться за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций в ее отношении.