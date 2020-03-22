Швейные предприятия России начали шить многоразовые медицинские маски

Москва, 22 марта. Швейные предприятия России подключились к производству многоразовых медицинских масок, в ближайшее время средства защиты начнут поступать в аптеки. Об этом сообщается на сайте Минпромторга РФ.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, которого цитируют в пресс-службе ведомства, практически в ежедневном режиме в стране запускаются новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты (СИЗ).

«Были приняты все необходимые решения, и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия. Буквально на днях было получено необходимое регистрационное удостоверение, а сегодня маски уже начали поступать в аптеки. При этом на полную мощность продолжают работать все производства одноразовых масок», — говорится на сайте.

Следующим шагом станет налаживание алгоритма поставки СИЗ в аптеки. Предполагается, что от производителей она будет осуществляться через специальный «единый интегратор», от которого маски пойдут в регионы.

В Минпромторге считают, что это снизит нагрузку как на производителей, так и на заказчиков, которые освободятся от задачи поиска контрагентов. При этом в министерстве смогут контролировать процесс отгрузок для конкретных потребителей и регулировать его в зависимости от текущей эпидемиологической обстановки.

Первая партия многоразовых масок через централизованную поставку уже сегодня поступила в Калужскую область. Новые средства защиты для повторного использования нужно постирать и прогладить утюгом, как и любую другую вещь.

Ранее глава Минпромторга обещал вернуть в аптеки исчезнувшие с прилавков в связи с пандемией коронавируса антисептики.