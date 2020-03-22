Глюкоза боится, что карантин с мужем закончится непреднамеренным убийством

Москва, 22 марта. Популярная в начале двухтысячных поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), как и многие другие российские звезды, решила самоизолироваться и соблюдать карантин из-за вспышки коронавируса.

По словам девушки, она уже шесть дней смотрит кино, занимается музыкой и спортом. При этом Глюкоза пошутила, что карантин может довести кого-нибудь из ее семьи до непреднамеренного убийства.

«Больше всего я боюсь за своего мужа, это может быть непреднамеренное убийство! Но я понимаю, если мы все не закроем себя хоть на неделю, нам сложно будет всем с этим справится», — пишет она.

Наталья выразила надежду на то, что иммунная система людей сможет быстро приспособиться к новому вирусу.

Отметим, что многие российские селебрити запираются дома, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. Российский комик Максим Галкин и телеведущая Настя Ивлеева, чтобы не терять времени даром, а заодно развлечь себя и подписчиков, устроили онлайн-трансляцию в Instagram, где в формате живого диалога обсудили ситуацию. Несмотря на печальную тему, у обоих было приподнятое настроение. Трансляция велась под шутки и распитие вина. Галкин даже предложил выпить бокал своей жене — Алле Пугачевой, однако та отказалась.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Китае, Южной Корее, Иране, Испании, Италии и Германии.