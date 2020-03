Найдены новые доказательства поддержки Штатами террористов в Сирии

Вооружение из США продолжает попадать в руки террористов, действующих в сирийской провинции Идлиб. В ходе зачистки территорий, освобожденных правительственными войсками в ходе зимнего наступления, был обнаружен схрон боевиков с оружием американского производства.

Подземное укрытие террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» находилось в рукотворной пещере неподалеку от города Кафр-Набаль. Этот район был освобожден Сирийской арабской армией в конце февраля после упорных боев, всего за несколько дней до подписания в Москве соглашения о прекращении огня.

Российские военные корреспонденты Евгений Поддубный и Олег Блохин опубликовали в своих Telegram-каналах фото и видео, сделанные в подземном схроне боевиков. Они нашли много вооружения американского производства.

В пещерах были обнаружены многочисленные ящики из-под боеприпасов к американскому 120-мм тяжелым миномету M120/M121. Номер и серия произведенной партии минометных мин были внесена в базу данных в США в 2013 году.

В пещере были обнаружены свежие, не успевшие истрепаться инструкции к легким американским минометам M69. Очевидно, сами минометы боевики успели вывезти во время отхода.

Кроме того, были обнаружены целые ящики детонаторов для 120-мм мин. Это детонаторы с регулируемым временем подрыва — с их помощью можно подрывать мины над головой у засевшего в окопе противника, чтобы нанести максимальный урон.

Обнаруженные в пещере металлические короба из-под минометных снарядов не оставляют сомнения в их происхождении: на них нанесены опознавательные номера и кодировка, которой пользуются США и все страны НАТО, а также надпись USA/DOD/AYD — то есть «США, Министерство обороны, произведено в Пикатинни арсенал, штат Нью-Джерси».

На другой коробке из-под легких мин значится универсальный код NSN 1315016185864. Здесь 13 означает «боеприпасы и взрывчатые вещества», 15 — «калибром от 75 мм до 125 мм», а 01 в этом едином коде НАТО обозначает «производство США».

Таким образом, нет сомнений в том, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам», группировки, внесенной Госдепартаментом США в список международных террористических организаций, использовали против сирийской армии снаряды, произведенные в Штатах.

Судя по сохранившимся упаковочным листам, обнаруженные в схроне боевиков снаряды были произведены в феврале 2010 года. Вероятно, в единую базу армейского имущества они попали, когда были вывезены из США в 2013 году.

Также в схроне были обнаружено газовое оружие — 38 мм снаряды для гладкоствольного ружья с газом CS (в РФ он называется «Сирень», такие снаряды используются для разгона толп).

Отметим, американское оружие не в первый раз оказывается в руках сирийских боевиков — Соединенные Штаты финансировали и поставляли оружие практически всем группировкам так называемой «умеренной оппозиции», которые сейчас входят в состав протурецкой «Сирийской национальной армии». От этих боевиков оружие НАТО попадало в руки террористов — в том числе к боевикам «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) — и применялось против сирийской армии.

Так к террористам ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) неоднократно попадали американские ПЗРК TOW — с точки зрения Вашингтона это было оправдано, поскольку эти группировки воевали против правительства Башара Асада.

В сентябре прошлого года болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева смогла доказать, что оружие, которое закупалось «для нужд Соединенных Штатов», окольными путями попадало в руки террористов ИГИЛ — в тех случаях, когда это было выгодно США. Для этих целей была создана специальная программа Task Force Smoking Gun — от имени компании Alliant закупалось оружие, произведенное сербской компанией Krusik, и переправлялось из Хорватии через Катар боевикам в Сирию и Йемен.

Во время войны большая часть оружия для боевиков была ввезена в Сирию через Турцию, которая долгие годы поддерживает радикальные суннитские группировки, противостоящие правительству Башара Асада. Во время зимней кампании САА в Идлибе Турция поставляла боевикам оружие, бронетехнику и даже армейскую форму, стремясь остановить продвижение сирийских войск.

Сейчас Турция продолжает плотно взаимодействовать с «Хайят Тахрир аш-Шам»: лояльное террористам агентство Ebaa сообщило, что турецкие военные инструкторы помогают ХТШ тренировать новые отряды «красных повязок», подразделений «ингимаси», боевиков-смертников, — в Идлибе, используя прекращение огня.

#Turkish instructors in #Idlib have prepared a graduation of the new batch of #HTS Mujahideen. What a way to observe a #peacedeal #Idlib #Syria pic.twitter.com/OzU5y2OXQN