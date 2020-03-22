Испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Мадрид, 22 марта. Испанский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружили коронавирус. Об этом артист рассказал на своей странице в Facebook.

«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID19. Моя семья и я — все находимся в самоизоляции, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения», — говорится в записи.

Доминго отметил, что сделать тесты он решил после того, как у него появились симптомы коронавируса — лихорадка и кашель. Он призвал всех своих подписчиков часто мыть руки, держаться на расстоянии от других людей и стараться поменьше выходить из дома.

Певец выразил надежду на то, что человечество сможет победить вирус, остановить мировой кризис и вернуться к повседневной жизни.

Отметим, что Доминго является не единственным известным человеком, у которого подтвердилось заражение коронавирусом. Ранее аналогичный диагноз поставили английской актрисе Индире Варме (Эллария Сэнд из сериала «Игра престолов»), норвежскому актеру Кристоферу Хивью (Тормунд из «Игры престолов») и американскому актеру Тому Хэнксу. Кроме того, коронавирус выявлен у президента Бразилии Жаира Болсонару и князя Монако Альбера II.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Китае, Иране, Испании, Италии и Германии.