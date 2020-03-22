Первый врач умер от коронавируса во Франции

Париж, 22 марта. Первый врач, лечивший больных коронавирусной инфекцией, скончался от нее во Франции. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

«Вчера вечером меня проинформировали о смерти одного из врачей, работающих в госпитале​​​. Это, насколько мне известно, первый случай смерти врача», — сказал он в эфире телеканала LCI.

Раскрывать более детальную информацию об умершем Веран отказался. По его словам, она составляет врачебную тайну и противоречит воле семьи медика.

По последним данным, число зараженных коронавирусом во Франции достигло 14 459 человек, 562 заболевших скончались.

В стране введен карантин, о нем еще 14 марта объявил премьер-министр Эдуард Филипп. Закрыты все непродовольственные магазины и точки общепита, передает «Дейта». Известные достопримечательности, включая Версаль, Лувр и Эйфелеву башню, также недоступны. В рабочем режиме остаются лишь аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски.

Жителям предписано до минимума сократить перемещения по улицам, и для выхода по неотложным делам обязательно иметь при себе заполненное заявление с описанием цели похода и указанием места назначения.

Накануне группа французских медиков обратилась в суд с иском против главы правительства страны Эдуара Филиппа из-за пандемии коронавируса. По мнению врачей, глава кабмина и экс-министр не приняли необходимые меры для предотвращения распространения инфекции во Франции, хотя прекрасно знали об опасности, которую она несет. Они требуют возбудить против Филиппа и Бузин уголовное дело.