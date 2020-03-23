Как эпидемия COVID-19 вызвала транспортный паралич в Киеве

В Киеве с 23 марта по распоряжению местной власти полностью приостановлено движение общественного транспорта, ездить на автобусах и троллейбусах можно только по спецпропускам. В последний день перед закрытием корреспондент Федерального агентства новостей попытался проехать по нескольким маршрутам и понял — коронавирусная паника в городе нарастает с каждым днем.

Новость о приостановке работы общественного транспорта стала для киевлян еще одним «холодным душем». Судя по соцсетям и разговорам в магазинах и на улицах, жители, не имеющие автомобилей, растеряны и не знают, как быть дальше. Некоторые из них, самые оптимистичные, шутят, что «теперь доедут на работу на самокате или велосипеде» или что «пройдут до офиса семь-восемь километров пешком — это полезно». Некоторые настаивают на том, что руководство компаний должно организовать развозку для своих сотрудников.

Впрочем, в последний выходной перед закрытием транспорт по городу все же ходил, и корреспондент ФАН решил им воспользоваться. Выйдя из дома, я обнаружил, что людей на улице практически нет. Исключение составляли охранники, лениво курившие возле продуктовых магазинов, да киевские асоциалы, весело празднующие на скамейках что-то свое. Впечатление от творящегося в городе зомби-апокалипсиса усиливала погода — в этот день в Киеве резко похолодало и пошел сильный снег.

Дождаться обычного автобуса оказалось делом нелегким. Специальное транспортное приложение Eway-in-ua показывало, что автобус уже подъезжает к моей остановке. Но на деле никакого автобуса не было и в помине. После 20 минут моего ожидания на холоде автобус все же появился на горизонте, но, поравнявшись с остановкой, только взревел мотором и поехал дальше.

«Вот, блин, что творится-то теперь из-за этого вируса! — в сердцах сказал сосед по остановке. — Видимо, внутри у него уже 10 пассажиров, поэтому он и не останавливается!»

Не потеряв присутствия духа, корреспондент ФАН пешком отправился в направлении центра города. По пути следования людей почти не встречалось, все магазины, кафе и даже палатки с кофе были наглухо закрыты. Встречавшиеся же изредка навстречу прохожие подозрительно косились на меня — я не успел вовремя купить маску и теперь выглядел на киевских улицах как белая ворона. Причем не простая, а опасная белая ворона. Пройдя пешком минут 20 и преодолев четыре-пять остановок, я с тоской наблюдал, как яркие желтые автобусы равнодушно проносятся мимо.

В районе одного из известных торговых центров мне, наконец, повезло. Подъехавший автобус приветливо распахнул двери и впустил меня и еще трех пассажиров. Оплатив проезд контролеру в маске, я стал слушать разговоры соседей. Все беседы были только о карантине.

«Тотальный запрет, Нина, понимаешь, тотальный! — говорила в телефон пассажирка лет сорока. — Они уже с сегодняшнего дня почти все запретили, а с завтрашнего я вообще не знаю, как буду добираться на работу! Дети? Дети уже неделю дома, с ума сходят от скуки да у компьютера сидят! Это какое-то сумасшествие, Нина!»

Другой пассажир лет 50 с возмущением обсуждал с контролером ситуацию, когда у него на глазах из салона высадили пенсионерку, ехавшую в центр с утра и без маски.

«И что, теперь из-за карантина пожилой человек должен добираться до магазина пешком?! Да она же еле ходит! Что вообще творится в этом городе?» — гневно вопрошал он.

«Да мы сами страдаем, люди на нас уже устали ругаться. Но что мы можем сделать-то? Вот завтра будем пускать в салон только по пропускам, а где их люди возьмут-то с утра?» — спрашивала в ответ контролер.

Посадка и высадка из автобуса осуществлялись водителем по крикам той же контролерши.

«Двое на остановке, давай их заберем, Миша!» — кричала женщина, когда автобус подъезжал к очередной точке посадки.

Тогда водитель останавливался и открывал одну лишь переднюю дверь.

«Выходят, Миша!» — вновь кричала контролер, и водитель послушно выпускал через эту же дверь очередного желающего.

Через некоторое время я заметил, что мои соседи по салону — все в медицинских масках — периодически косятся на меня. Поэтому минут через 10 поездки я счел за лучшее выйти.

Выбравшись из автобуса в районе станции метро «Арсенальная», я вновь попал в белое безмолвие. Мимо меня с шумом проносились машины, а навстречу брел пузатый гражданин лет 45. В руках он держал початую литрушку пива.

«Прости, а тебе не кажется, что гимн у нас какой-то странный? — поравнявшись со мной, вдруг спросил нетрезвый киевлянин. — Шо это за слова «Щеее не вмерла У-украина»?! Глупость какая-то! Наши песни должны быть живые, оптимистичные! Вот например: «Ки-иев, славный град. Стоишь ты на берегууу Днепрааа!» — опять заголосил он и отхлебнул из своей бутылки. — Будешь?» — протянул он мне свой сосуд.

«Дякую вам, не сегодня», — аккуратно попятился я.

«Ну и дурак, потом не предложу», — резюмировал собеседник и побрел дальше, периодически оглядываясь на меня.

Похоже, в середине дня он был пьян в хлам. Впрочем, такое состояние вообще характерно в эти дни в Киеве для многих жителей. Например, в моем доме, в квартире по соседству, пьянка идет уже четвертый день. Судя по звукам, раздающимся из-за стены, там кутят вовсе не бомжи — периодически оттуда раздаются песни под гитару на хорошем английском. Тем не менее пьянка у соседей идет почти без перерывов.

Распрощавшись с приветливым пьющим киевлянином, я вновь встал на остановку — на этот раз, чтобы ехать в обратную сторону. Ожидание вновь затянулось минут на 20, а электронное приложение безбожно врало — судя по его показателям, мимо меня за это время прошло как минимум три автобуса. Все это время из стоявшего на площадке у метро минивэна, оснащенного громкоговорителями, раздавались призывы: «Не выходить на улицу без крайней нужды, минимально контактировать с окружающими, носить медицинские маски, при плохом самочувствии звонить семейному врачу» и т. п.

Наконец, подъехал долгожданный автобус и даже затормозил у остановки. «Повезло», — подумал я. Но, как оказалось, рано радовался. Стоило мне занести ногу на ступеньку автобуса, как из кабины высунулся водитель и грозно произнес:

«Как вам не стыдно, мужчина?! Что вы лезете в салон без маски, а?! Вот вы сейчас пару остановок проедете, а мне потом за вас штраф платить в две тысячи гривен! У нас же везде камеры стоят! Либо надевайте маску, либо идите пешком!»

Увы, медицинской маски у меня не было, и я убрал ногу со ступеньки. Водитель тут же зло захлопнул двери, и автобус унесся вдаль по улице. Расстроившись, я спустился в подземный переход у метро, ведущий на другую сторону улицы. Там, на первый взгляд, не было ни души, только по полу нагло ходило пару десятков голубей. Через некоторое время из глубин перехода раздалась душераздирающая, заунывная песня. Пройдя шагов 10, я увидел женщину-побирушку, которая тянула песню о своей нелегкой судьбе.

Судя по всему, дама изрядно замерзла. Но никому здесь, в центре огромного города, в этот день не было дела ни до нее, ни до ее песни. Мне стало жутковато в пустом переходе, и, сунув побирушке пару купюр, я отправился домой пешком. По пути мне встретилось как минимум 8-10 рекламных стендов, которые перечисляли все те же карантинные меры. Ощущение того, что украинская столица находится в объятиях коронавирусной паники, всего за несколько часов усилилось многократно.

Между тем даже в этих условиях жители Киева находят в себе силы шутить в соцсетях по поводу закрытия общественного транспорта для «простых смертных». Например, горожане создали в Facebook группу «Вместе на работу, соседи!», чтобы скооперироваться с соседями по району и так добираться до работы. Там собрались в основном те, кто не имеет личного транспорта и ищет возможность «сесть на хвост» соседям, у которых есть автомобиль.

«Есть, кто на Пироговский путь, 154, с метро «Голосеевская» в понедельник в шесть–семь утра едет на машине?» — прямо спрашивает соседей по району киевлянин Павел Хоронжук.

«Аренда велосипедов, недорого, карантинные скидки», — тут же предлагает предприимчивый горожанин Зубченко.

«А я пойду на работу пешком, — сообщает киевлянка Ирина Дубинчук. — Благо мне всего полчаса пешком до работы».

«Главное, чтобы новых неожиданностей в городе не возникло — вроде насильственного отправления на работу за свой счет, — отмечает киевлянка Надежда Криворотенко. — А так, пешком дойду».

«Если вы относитесь к очень важной группе людей, то вас пустят в транспорт», — напоминает Анастасия Хабенко.

«Сейчас все вопросы по доставке — к руководству фирм и компаний, — резюмирует Владимир Гришин. — Если у вас нормальные руководители, то вы, как работники, не пострадаете. А вот если боссы у вас жлобы, то вам придется туго…»

Впрочем, по впечатлениям ФАН, туго в ближайшие дни придется тысячам киевлян. Похоже, после того, как коронавирус обнаружили у второго депутата Верховной рады, паника среди городских властей только набирает обороты. Поэтому никто не удивится, если в ближайшие дни они введут режим чрезвычайного положения и на этом основании вовсе запретят гражданам выходить из дома, в том числе в аптеку или магазин.