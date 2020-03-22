Гордость украинского флота назвали «братской могилой»

Киев, 22 марта. Руководитель «Украинского милитарного портала», бывший украинский морпех Тарас Чмут резко раскритиковал новые десантные катера «Кентавр», которые должны были стать гордостью украинского флота.

По словам специалиста, «Кентавры» задумывались как более быстрый, маневренный и лучше оснащенный аналог малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М», однако на проверку они оказались абсолютно недееспособными.

Во-первых, «Кентавры» подкачали по скорости. Сперва заявлялось о 45 узлах, затем — о 40, а теперь — до 30 узлов. Для сравнения: максимальная скорость «прошлого поколения» «Гюрзы» составляет 28 узлов.

Во-вторых, боевое оснащение «Кентавров» вызывает большие вопросы. Катер оборудован авиационными неуправляемыми ракетами с дальностью огня 2-3 км. Точность у этого оружия крайне низкая, и попасть в цель можно только при условии, что катер стоит на месте, однако стоящий на месте катер сам превращается в легкую мишень.

Кроме того, плавсредство имеет сплошное противопульное бронирование, которое, конечно, защищает от пуль, но не спасает от снарядов и ракет, зато сильно ограничивает скорость и маневренность. Чмут напомнил, что от сплошного бронирования весь мир отказался после Второй мировой войны, а в 80-х годах вернулся к частичному бронированию, которое должно защитить наиболее важные части судна.

Ну и не стоит забывать о неудобной конструкции катера. Места для десантников крайне мало, для рюкзаков и прочего снаряжения — не предусмотрено вовсе.

«Проект вышел «тяжелый» и несбалансированный. 32 морпеха, которых он должен доставлять, превращают его в братскую могилу. Единственная аппарель на баке узкая, а чтобы до нее дойти, надо пройти немало узких мест, где спокойно можно зацепиться снаряжением или оружием», — пишет Чмут в Facebook.

Причиной провала «Кентавра» он назвал оторванность Киева от реальности. Заказчик изначально формирует «абстрактное и неоправданное» ТЗ, которое специалисты конструкторского бюро не могут нормально спроектировать, а производитель — изготовить. В результате два катера «Кентавр», которые были заложены еще в 2016 году, никак не могут поступить на вооружение флота.